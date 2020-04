Desi SUA au peste 700.000 de cazuri de COVID-19, Trump sustine relaxarea restrictiilor in trei state conduse de democrati

Ziare.

Este vorba despre Minnesota, Michigan si Virginia, pe care liderul de la Casa Alba le-a mentionat intr-o serie de tweet-uri, facand apel la "liberarea" lor. BBC remarca insa faptul ca acestea nu au fost singurele state americane unde au avut loc proteste fata de masurile de distantare sociala luate in contextul COVID-19. Iesiri in strada au avut loc si in Utah si in Ohio, conduse de republicani, pe care Trump le-a omis.Ulterior, presedintele SUA si-a sustinut opinia exprimata pe Twitter. In informarea de vineri despre situatia raspandirii noului coronavirus, el a spus ca unele masuri impuse in Minnesota, Michigan si Virginia sunt prea dure.Oficialii din Sanatate spun ca restrictiile de circulatie sunt esentiale pentru ca boala sa nu ajunga la foarte multi oameni. Protestatarii - cateva zeci in Virginia si cateva mii in Michigan - si-au exprimat nemultumirea vizavi de masurile luate, precizand ca libertatea de miscare a fost limitata intr-un mod nerezonabil si ca economia este afectata.Reamintim ca SUA, care de la sfarsitul lui martie sunt tara cea mai afectata de pandemie la nivel mondial, numara in prezent 700.282 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus si 36.773 de morti, potrivit Universitatii Johns Hopkins.