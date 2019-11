Destituirea lui Trump: Democratii anunta o serie de audieri publice

Ziare.

com

Cu acest ritm rapid, Opozitia semnaleaza ca nu doreste sa piarda timp in vederea unui posibil vot legat de punerea sub acuzatie (impeachment) a presedintelui american in afacerea ucraineana, relateaza AFP.Toti martorii anuntati marti au fost deja audiati cu usile inchise in cadrul acestei extraordinare proceduri de destituire, lansata la sfarsitul lui septembrie de democrati in Camera Reprezentantilor, unde sunt majoritari.Tinand cont de majoritatea republicana din Senat, este insa putin probabil ca Donald Trump sa fie destituit, deoarece camera superioara, cu posibila misiune de a-l judeca, va avea ultimul cuvant.Marti, parlamentarii din Comisia pentru serviciile de informatii a Camerei ii vor audia mai intai pe Jennifer Williams, o consiliera a vicepresedintelui american Mike Pence, apoi pe locotenent-colonelul Alexander Vindman, membru al Comisiei pentru securitate nationala.Marti dupa-amiaza va veni randul lui Kurt Volker, emisar special al Statelor Unite pentru Ucraina pana la demisia sa in septembrie, apoi al lui Tim Morrison, consilier la Casa Alba specialist in Rusia.Dupa ce a depus una dintre marturiile cele mai acuzatoare din dosarul ucrainean, Gordon Sondland, ambasador american pe langa Uniunea Europeana si apropiat al lui Donald Trump, va fi audiat miercuri dimineata. La inceputul lui noiembrie, el a recunoscut ca a legat un ajutor militar destinat Ucrainei de deschiderea unei anchete asupra unui rival politic al miliardarului, democratul Joe Biden Miercuri dupa-amiaza, comisia ii va audia pe Laura Cooper, insarcinata cu Rusia, Ucraina si Europa Centrala la Pentagon, apoi pe David Hale, adjunct al secretarului de stat american pentru afaceri politice.Joi dimineata, parlamentarii o vor asculta pe Fiona Hill. Aceasta fosta consiliera la Casa Alba si colaboratoare a fostului consilier pe probleme de securitate nationala John Bolton a facut, de asemenea, o depozitie acuzatoare cu usile inchise si audierea sa este foarte asteptata.Audieri publice vor incepe miercuri la orele 10:00 cu doi diplomati: William Taylor, insarcinat cu afaceri american la Kiev, si George Kent, oficial cu rang inalt din Departamentul de Stat specialist in Ucraina.Vineri, va veni randul fostei ambasadoare a Statelor Unite la Kiev, Marie Yovanovitch, potrivit AFP.