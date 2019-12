Destituirea lui Trump, votata de Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor: Care sunt pasii urmatori

Ziare.

Odata indeplinita aceasta etapa in Comisia Juridica, dominata de democrati, urmeaza ca, informeaza Reuters.In cazul unui vot favorabil, ceea ce se intrevede, data fiind majoritatea democrata din Camera,, unde insa republicanii acestuia au majoritate.Conform democratilor, care au initiat procedura de(destituire si punere sub acuzare) impotriva lui Donald Trump, acesta ar fi exercitat in interes personal presiuni asupra Ucrainei pentru a relua o investigatie in care era vizat si Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte democrat Joe Biden, acesta din urma fiind cel mai probabil contracandidat al sau la alegerile prezidentiale de anul viitor.Hunter Biden a lucrat incepand din 2014 pentru compania ucraineana din sectorul gazelor Burisma. Aceasta societate a fost la acea vreme tinta unei anchete conduse de un procuror a carui demitere a fost ceruta atunci Kievului de catre Joe Biden, pe motivul slabelor rezultate ale acelui procuror in lupta impotriva coruptiei. Dar Trump crede ca motivul real al acestei cereri a fost de fapt investigatia condusa de procurorul ucrainean impotriva fiului vicepresedintelui Joe Biden si i-a sugerat intr-o convorbire telefonica actualului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, sa actioneze in privinta acelei anchete.In opinia democratilor, Trump se face vinovat de '''' pentru ca ar fi conditionat un ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina si o primire a presedintelui Zelenski la Casa Alba de reluarea investigarii fiului lui Biden, iar acuzatia de '''' ar rezulta din incercarile liderului de la Casa Alba de a impiedica investigarea acestui scandal prin instructiuni date unor actuali si fosti membri ai administratiei americane de a nu coopera in ancheta.