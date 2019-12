Dezbaterea pe demiterea lui Trump: E o amenintare continua pentru democratia SUA. Pune interesele sale inaintea tarii

Ziare.

"Foarte trist acum, viziunea fondatorilor nostri despre o republica se afla sub amenintarea actiunilor dinspre Casa Alba. Deschid in mod solemn, cu tristete, dezbaterea privind punerea sub acuzare a presedintelui Statelor Unite", a spus Pelosi."Daca nu actionam acum, ar insemna sa ne abandonam misiunea. Este tragic ca actiunile nesabuite ale presedintelui fac necesara punerea sub acuzare. El nu ne-a lasat alta optiune", a subliniat lidera democrata."Este o realitate faptul ca presedintele e o amenintare continua pentru securitatea noastra nationala si pentru integritatea alegerilor noastre, baza democratiei noastre", a adaugat ea.La randul sau, presedintele Comisiei pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor Jerrold Nadler a spus ca Trump a plasat interesele personale deasupra celor ale Statelor Unite."Primul articol se refera la faptul ca presedintele a utilizat functia publica pentru a obliga un guvern strain sa il atace pe rivalul sau politic. Al doilea articol se refera la faptul ca presedintele a adoptat masuri extreme si fara precedent pentru obstructionarea investigatiei despre comportamentul sau", a declarat Jerrold Nadler, citat de CNN."Cele doua articole de inculpare se refera la faptul ca presedintele Trump a plasat interesele politice private deasupra securitatii nationale, deasupra alegerilor si deasupra sistemului de control si echilibru. Dupa luni de investigatii, nu pot exista dubii serioase asupra dovezilor", a mai spus Jerrold Nadler.Dezbaterea din Camera Reprezentantilor, care se va incheia in jurul orei 21:00 GMT si va fi urmata de procedura de votare, se concentreaza pe doua articole ale punerii sub acuzare care il vizeaza pe presedintele Donald Trump: abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului.Procedura de destituire divizeaza profund societatea americana: 45% doresc ca aceasta sa conduca la revocarea presedintelui, in timp ce 47% se opun, conform unui sondaj CNN-SSR.