Diferentele dintre scrisoarea senatorului McCain si cea a avocatului Giuliani. De ce Dragnea a cumparat marfa second-hand?

Bunicul si tatal sau au fost amirali in marina militara a SUA. El a fost pilot, avionul sau fiind doborat deasupra orasului Hanoi, in timpul razboiului din Vietnam. Patru ani a fost prizonier de razboi al fortelor militare comuniste, fiind torturat si ramanand cu un brat partial imobil din cauza loviturilor repetate si a fracturilor suferite.John McCain a intrat de doua ori in cursa prezidentiala, iar in 2008 castiga nominalizarea Partidului Republican pentru Casa Alba si se confrunta cu Barack Obama. Este infrant, marea sa eroare de strategie, recunoscuta ulterior, fiind alegerea pentru pozitia de vice-presedinte a lui Sarah Palin, guvernator al statului Alaska. Aceasta s-a dovedit nepregatita pentru campanie si a facut o serie de gafe si declaratii halucinante, care au compromis sansele lui McCain de a ajunge la Casa Alba.Una dintre ultimele actiuni politice ale senatorului american a fost trimiterea unei scrisori premierului Romaniei, Viorica Dancila , scrisoare semnata alaturi de Cristopher Murphy, senator al Partidului Democrat.Mesajul a fost trimis in data de 2 august 2018, cu 23 de zile inainte de moartea senatorului McCain. Bineinteles ca destinatarul, Viorica Dancila, dar nici Liviu Dragnea, presedintele PSD, nu au facut vreun comentariu la adresa scrisorii oficiale venite din partea Senatului SUA."Rezultatele doamnei Kovesi obtinute la conducerea DNA au fost recunoscute peste tot in lume ca o declaratie a Romaniei in ce priveste puternicul angajament de lupta cu coruptia.Concedierea ei, impreuna cu recentele modificari in sistemul de justitie si propuneri legislative care vizeaza dezincriminarea unor fapte de coruptie, ridica numeroase intrebari in ce priveste dorinta Guvernului de a pedepsi crimele financiare si de a mentine responsabilitatea oficialilor de rang inalt", se arata in scrisoarea trimisa de senatorii americani.In schimb, au facut mare caz de scrisoarea trimisa de o persoana privata care purta antetul unei firme de avocatura si care-i era adresata presedintelui Romaniei. Scrisoarea a fost semnata de Rudolph Giuliani , fost procuror, fost primar al New York-ului, fost om politic, actualmente avocat, printre clientii sai aflandu-se si Donald Trump."In plus, fata de excesele facute de DNA in numele aplicarii legii, am luat la cunostinta cu tristete in cursul ultimelor luni despre existenta protocoalelor secrete pe care mai multe institutii publice le-au semnat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) . Acestea includ protocoale secrete cu: Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei; Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Consiliul Superior al Magistraturii", scrie Giuliani.Comparand scrisoarea fostului primar din New York cu cea a senatorilor americani, se observa ca textul semnat de Giuliani face referiri extrem de precise la probleme greu de descifrat de catre opinia publica. In mesajul domnilor McCain si Murphy, referirile sunt directe, simple si usor de inteles - rezultatele pozitive ale DNA, lupta impotriva coruptiei si dezincriminarea faptelor de coruptie".Mai mult, un astfel de protocol a semnat si Liviu Dragnea in calitatea sa de ministru al Dezvoltarii in Guvernul Ponta.Acelasi Liviu Dragnea, acum presedintele PSD, care a facut mare caz de scrisoarea trimisa de lobbystul american."Am primit din partea domnului Rudolph Giuliani aceeasi scrisoare pe care a primit-o si presedintele Iohannis. Concluzia amara a acestei scrisori este ca increderea in sistemul de Justitie din Romania este serios zdruncinata in fata partenerilor externi si a investitorilor straini", scrie liderul PSD pe pagina sa de Facebook "O astfel de pozitie nu ar face decat sa intareasca perceptia publica larg raspandita ca domnia sa (n.a. Klaus Iohannis) este tributar Statului Paralel, pe care l-a protejat pana acum. La fel de revoltatoare este si reactia celui care ar trebui sa reprezinte interesele Romaniei in Statele Unite (n.a. George Maior) si care a folosit numele ilustrului senator John McCain, in incercarea de a acoperi adevarurile dureroase din scrisoarea domnului Giuliani.Domnul Maior si-a depasit in mod clar mandatul, iar din acest moment nu mai poate fi privit cu incredere de partenerii americani", scrie Liviu Dragnea, facand din nou referire la celebrul, razboindu-se cu presedintele Romaniei si cu George Maior, ambasadorul roman in SUA, fost sef SRI, pe care ii acuza ca s-au folosit de numele lui McCain pentru a pune presiune pe Guvernul Dancila.Aceasta e o referire directa a presedintelui PSD la mesajul senatorilor americani adresat premierului Romaniei, mesaj care pare ca l-a deranjat teribil pe Liviu Dragnea, un politician condamnat penal pentru coruptie in doua dosare.In plus, Rudolph Giuliani, 74 de ani, nu trece prin cea mai buna perioada a sa. Apararea lui Donald Trump in ce priveste posibilele acuzatii de folosire ilegala a fondurilor de campanie si de obstructionare a justitiei este extrem de dificila.Intr-un articol publicat de New York Times , avocatul Michael R. Bromwich, care a lucrat in subordinea domnului Giuliani si care l-a criticat deseori pe acesta din urma in ultimele luni, a spus ca fostul sau sef arata ca si cum "ar fi pierdut ceva". "Nu pare a fi pregatit" sa-l apere pe presedinte. "Nu pare sa controleze desfasurarea faptelor. Nu pare sa fie constient la ce e expus, din punct de vedere legal, clientul sau", a declarat avocatul pentru New York Times. "Donald Trump este din ce in ce mai deranjat de avocatul sau Rudy Giuliani care, in mod frecvent, e depasit in declaratiile publice pe care le face, care a intrat pe terenul miscator al banilor negri platiti de catre apropiati ai lui Trump actritei porno Stormy Daniels si sustine puncte de vedere care ar putea complica pozitia presedintelui in ce priveste ancheta implicarii Rusiei in campania electorala din SUA", scria Associated Press inca din luna mai, 2018. De ce s-a agatat Liviu Dragnea de scrisoarea unei persoane fizice, ceteatean american, cum este descris Giuliani in declaratia ambasadei SUA? Deoarece este un moment in care are nevoie mai mult ca oricand de sustinere pentru a justifica o ordonanta pe amnistie si gratiere, care nu numai ca l-ar salva de inchisoare, dar l-ar ajuta sa isi pastreze si pozitia de lider PSD, serios amenintata in acest moment.