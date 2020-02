Discursul lui Donald Trump despre Starea Natiunii: Jumatati de adevar si datul inutil in spectacol

Conflict cu Iranul

Cand Nancy Pelosi a rupt manuscrisul

Este una din aparitiile televizate cele mai importante in fiecare an pentru presedintele american: discursul despre starea natiunii. Este o ocazie rara in care seful Casei Albe se poate adresa atat de direct poporului american. Cuvantarea depaseste o ora si este transmisa integral in direct de posturile de televiziune. Pentru Donald Trump, care nu iubeste nimic mai mult pe lume decat un public entuziast, prilejul acesta este un vis devenit realitate.La inceputul discursului, el a vorbit pe larg despre economia Americii, care s-ar afla, potrivit lui, in cea mai buna stare din toate timpurile. Rata somajului ar fi mai scazuta ca oricand, iar numarul persoanelor atat de sarace incat au nevoie de bonuri de valoare speciale pentru a-si putea cumpara de mancare s-ar fi redus cu sapte milioane de la inceputul mandatului sau.Acestea sunt niste afirmatii grandioase, care trebuie insa puse in perspectiva. Rata somajului este in continua scadere inca din timpul administratiei Obama. Iar activistii sociali atrag atentia ca multi dintre cei sapte milioane de americani care nu mai folosesc bonurile de masa nu o mai fac mai ales pentru ca Trump a redus fondurile alocate acestor programe de ajutorare a celor saraci. Nu este vorba de vreun succes impresionant, ci de o politica sociala dura.Trump a vorbit in total o ora si 18 minute - adica mai putin ca anul trecut. Discursul sau "State of the Union" din 2019 a durat o ora si 22 de minute, al treilea cel mai lung din ultimii mai bine de 50 de ani. Doar presedintele Bill Clinton a vorbit mai mult in 1995 si in 2000.Cat de mult vorbeste seful Casei Albe, ce spune si in fata cui: toate aceste lucruri au o importanta aparte. Fiecare presedinte invita in fiecare an "cetateni obisnuiti" la evenimentul din Camera Reprezentantilor. Este vorba de persoane alese cu mare atentie, tinandu-se seama de valorile pentru care se implica acestia. La discursul din acest an, Trump i-a invitat, printre altii, pe Kelli si Gage Hake din Oklahoma. Kelli Hake este vaduva unui soldat ucis de o bomba in 2008 in Irak, crima pentru care ar fi fost responsabil generalul iranian Ghassem Soleimani, cel ucis de armata americana in ianuarie anul acesta la comanda presedintelui Trump.Prezenta familiei Hake ar fi trebuit sa arate ca uciderea lui Soleimani a fost un act curajos, prin care a fost razbunata moartea soldatului american si prin care ar fi fost protejate vietile altor persoane. A fost insa o masura care a adus SUA aproape in stare de razboi cu Iranul. Trump a afirmat ca Soleimani tocmai pregatea un atentat asupra americanilor din Irak, dar el nu a adus dovezi convingatoare in sprijinul acestei afirmatii.Oaspetii invitati au furnizat de-a lungul serii momente demne de un reality show. Melania Trump i-a inmanat in timpul discursului moderatorului radio conservator Rush Limbaugh importanta "Medal of Freedom", acordata de presedintele american. Familia unui soldat a fost surprinsa de intoarcerea acasa a acestuia, lucru la care sotia si copiii sai nu se asteptau. Au fost doar doua din numeroasele scene cu efect lacrimogen. Profesionist al divertismentului, Trump a savurat probabil pregatirea spectacolului care a insotit discursul despre starea natiunii.Poate ca a vrut sa insceneze un show special, in eventualitatea in care ar fi fost ultimul sau discurs despre starea natiunii. Daca Trump nu va fi reales, urmatorul discurs "State of the Union" va fi rostit de alt presedinte.Pare momentan mai degraba improbabil, dar democratii nu si-au pierdut speranta. Nancy Pelosi, presedinta a Camerei Reprezentantilor, dominata de o majoritate democrata, a stat in spatele presedintelui. La finalul discursului, ea a rupt in doua manuscrisul cu discursul prezentat de Trump. Unul plin de jumatati de adevar si de imnuri de lauda la adresa politiei anti-imigratie si a legilor prea lejere de portarma.