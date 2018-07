Doi oameni au fost arestati la o manifestare pro-Trump in Londra

Ziare.

Chiar daca mai proeminente au fost protestele fata de vizita sefului de stat american in Capitala Angliei, au existat si cateva manifestari de sustinere, desi acestea s-au lasat cu arestari, noteaza Washington Post Mica adunare de sustinere pentru Trump - care acum se afla in vizita in Scotia - s-a alaturat protestului "Free Tommy Robinson" sambata, in Londra.Robinson - al carui nume real este Stephen Yaxley-Lennon - este la inchisoare, fiind condamnat pentru fondarea unui grup anti musulmani.Politia metropolitana din Londra a impus restrictii pentru ambele manifestari "din cauza unor ingrijorari privind ordinea si linistea publica".Agentii de politie au motivat decizia prin faptul ca o manifestare a grupului "Free Tommy", desfasurata in luna iunie, a fost marcata de violente grave, iar noua oameni au fost arestati atunci.Politistii londonezi au mai afirmat ca persoanele arestate sunt suspectate de infractiuni privind ordinea publica.A.D.