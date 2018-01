Donald Trump a amanat vizita la Londra de teama unor posibile proteste

Ziare.

Surse guvernamentale au sugerat, in schimb, ca exista posibilitatea ca secretarul de Stat Rex Tillerson sa se afle la deschiderea ambasadei de la Londra, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.Premierul britanic Theresa May l-a invitat pe Donald Trump sa viziteze Londra in urma vizitei acesteia la Casa Alba.Data nu a fost stabilita din cauza ca mai multi activisti au promis ca vor organiza manifestatii, iar cativa membri ai Parlamentului s-au aratat determinati sa nu ii permita oficialului american sa se adreseze in fata institutiei.Guvernul britanic a refuzat sa confirme daca vizita lui Donald Trump a fost cu adevarat anulata, repetand ca "o invitatie a fost transmisa si acceptata, insa data nu a fost setata inca".Relatiile cu presedintele american au ajuns la un nivel scazut la sfarsitul anului trecut, cand premierul Theresa May a criticat decizia acestuia de a distribui, pe reteaua de socializare Twitter, materiale anti-musulmane postate initial de catre un politician britanic de extrema dreaptaCa reactie, Donald Trump i-a sugerat sa se axeze pe terorismul care afecteaza Marea Britanie.Ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, a declarat ca "presedintele si premierul au o relatie foarte, foarte buna", adaugand ca Donald Trump o admira pe Theresa May.