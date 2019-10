Donald Trump a fost huiduit la un meci de baseball. Spectatorii au scandat "Inchideti-l" (Video)

It's one thing for Trump to get his sycophantic supporters to chant his slogans at his political rallies. It's a whole different ballpark to have a stadium full of people chant #LockHimUp spontaneously. As a flaming narcissist, Trump must be crying inside. pic.twitter.com/RL3OgHDywB - Eugene Gu, MD (@eugenegu) October 28, 2019

Trump a afirmat odata ca in tinerete a fost curtat de mai multe cluburi mari de baseball, dar ca le-a refuzat pentru ca nu au putut sa ii ofere suficienti bani. Duminica, baseball-ul s-a razbunat, noteaza The Guardian.Presedintele a participat la jocul al cincilea al World Series, dintre Washington Nationals si Houston Astros, pe stadionul Nationals Park.Atunci cand imaginea sa a fost afisata pe ecranele video ale stadionului, acesta a fost huiduit cu putere de catre fanii echipelor. Acest lucru era poate inevitabil: Jimmy Carter, Ronald Reagan, Richard Nixon si ambii presedinti Bush au fost huiduiti atunci cand au venit la meciuri in timp ce erau presedinti. Ce a avut loc mai tarziu in cazul lui Trump a fost ceva mai personal, intr-un oras dominat in mare parte de democrati, fiind auziae scandarea: "Lock him up! "("Inchideti-l"), cu referire la scandarile impotriva lui Hillary Clinton folosite la mitingurile lui Trump inainte de alegerile prezidentiale din 2016.Imaginile de la incidentul de pe stadion au inundat Twitter-ul, aratand momentul in care fanii de pe stadion au trecut de la urale la huiduieli.Trump a plecat de la meci imediat inainte de incheierea acestuia, dar nu este clar daca a fost nemultumit de reactia multimii, de faptul ca Nationals pierdea sau doar a vrut sa evite traficul.Fiecare presedinte american, incepand cu 1910, a participat la ceremonialul primei aruncari la un meci de baseball in timpul mandatului lor, dar Trump este primul care a intrerupt aceasta traditie.Comisarul Ligii nord-americane de Baseball, Rob Manfred, a declarat ca presedintele i-a spus ca nu vrea sa participe la ceremonia din acest an a Worls Series, pentru ca experienta fanilor sa fie cat mai pozitiva posibil.Vineri, Trump a glumit ca vesta sa anti-glont ar face dificil pentru el sa faca prima aruncare. "Nu stiu. Trebuie sa ma imbrace cu o armura grea. Voi arata prea greu. Nu imi place asta", a spus el.Prima aruncare de sambata a fost efectuata de cheful Jose Andres din Washington DC, un critic vocal al lui Trump. Andres s-a exprimat in mod repetat impotriva politicilor lui Trump referitoare la imigratie si la reactia guvernului sau la uraganul Maria din Puerto Rico.Trump a participat la meci impreuna cu sotia sa, Melania, si cu mai multi republicani, intre care Lindsey Graham, Matt Gaetz si David Perdue.Trump a fost un jucator de baseball bun in liceu. Intr-un interviu acordat in 2014, la Economic Club din Washington DC, acesta a spus: "Stiti ca am fost selectat si toti au vrut sa vin in Major League".Meciul de duminica s-a incheiat cu victoria cu 7-1 pentru Astros, care conduce acum cu 3-2 seria cel mai bun din sapte. Jocul 6 va avea loc marti seara, la Houston.