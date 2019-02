Donald Trump a fost la medic: E sanatos, dar obez la cele 110 kilograme

Ziare.

Trump a primit o doza mai mare de medicamente pentru scaderea nivelului colesterolului, precizeaza medicul citat de BBC.Presedintele avea, la sfarsitul saptamanii trecute, 110 kilograme, cu doua in plus fata de cat avea la inceputul anului 2018.Alti doctori au observat ca indicele sau de masa corporala (BMI) a depasit 30, ceea ce este considerata obezitate clinica."Scopul meu este ca presedintele sa aiba in continuare o stare de sanatate foarte buna", a spus doctorul Conley intr-o scurta declaratie oferita de Casa Alba, dupa ce l-a examinat pe liderul american in varsta de 72 de ani.Presedintelui Trump, care sufera de o boala comuna de inima, i s-a recomandat sa slabeasca cel putin 4 kilograme.Trump are o inaltime de 1,90 m si prefera mancare de tip fast-food si Cola Light. Nu bea alcool si spune ca nu a baut niciodata. Este, de asemenea, nefumator.Anul trecut, medicul Ronny Jackson a afirmat ca presedintele are "gene incredibile" si ca nu exista motive de ingrijorare privind faptul ca doarme doar patru sau cinci ore pe noapte pentru ca acesta este "felul sau de a fi".