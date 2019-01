Donald Trump a fost nominalizat la premiile Zmeura de Aur 2019

Ziare.

com

Trump - care a castigat o Zmeura de Aur in 1991, pentru partitura secundara din filmul "Ghosts Can't Do It" - este nominalizat anul acesta in categoria "cel mai prost rol principal masculin", pentru imaginile de arhiva din documentarele semnate de Dinesh D'Souza "Death of a Nation" si Michael Moore "Fahrenheit 11/9", potrivit The Hollywood Reporter.In aceeasi categorie au mai fost nominalizati Johnny Depp ("Sherlock Gnomes"), Will Ferrell ("Holmes & Watson"), John Travolta ("Gotti") si Bruce Willis ("Death Wish").Presedintele american este nominalizat anul acesta si la premiul Zmeura de Aur pentru cel mai nefericit cuplu pe marele ecran, facut cu "meschinaria lui perpetuata", in aceleasi doua documentare.Si prima doamna a americii, Melania Trump, a fost nominalizata la un premiu Zmeura de Aur 2019, pentru aparitia sa in imagini de arhiva in documentarul "Fahrenheit 11/9".Anul acesta, la premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost film au fost nominalizate "Gotti", "The Happytime Murders", "Robin Hood", "Winchester" si "Holmes & Watson".De asemenea, Melissa McCarthy ("The Happytime Murders" si "Life of the Party"), Jennifer Garner ("Peppermint"), Amber Heard ("London Fields"), Helen Mirren ("Winchester") si Amanda Seyfried ("The Clapper") concureaza la premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost rol principal feminin, in timp ce in categoria dedicata partiturilor secundare feminine au fost selectate, pe langa Melania Trump, Kellyanne Conway ("Fahrenheit 11/9"), Marcia Gay Harden ("Fifty Shades Freed"), Kelly Preston ("Gotti") si Jaz Sinclair ("Slender Man").Etan Cohen ("Holmes & Watson"), Kevin Connolly ("Gotti"), James Foley ("Fifty Shades Freed"), Brian Henson ("The Happytime Murders") si Michael si Peter Spierig ("Winchester") sunt nominalizati la Zmeura de Aur pentru cel mai prost regizor.Anul trecut, animatia "The Emoji Movie", de Tony Leondis, a fost premiata cu Zmeura de Aur pentru cel mai prost film.Cea de-a 39-a editie a galei premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) va avea loc cu o zi inainte de ceremonia Oscarurilor, pe 23 februarie.Nominalizatii si castigatorii premiilor Zmeura de Aur sunt votati online de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, din 24 de state, care pot achizitiona un statut de membru pentru suma de 40 de dolari. Gala Zmeura de Aur a fost infiintata, potrivit creatorilor ei, ca un "antidot" la ceremonia Oscar, iar prima ei editie a avut loc pe 31 martie 1981.Premiatii cu Zmeura de Aur vin rareori sa isi ridice premiile, o exceptie notabila fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de "cea mai proasta actrita" in 2010, pentru "All About Steve", cu o zi inainte de a lua premiul Oscar pentru "Povestea unui campion/ The Blind Side".