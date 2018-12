Trump i-a gasit inlocuitor ambasadorului SUA la ONU

Ziare.

Conform declaratiilor sursei, citata de BBC si Reuters, Trump va face anuntul oficial vineri. Reprezentantii Departamentului de Stat nu au oferit momentan o confirmare.Heather Nauert, in varsta de 48 de ani, a preluat functia de purtator de cuvant al Departamentului de Stat in aprilie 2017, fiind prima sa functie guvernamentala.Conform Bloomberg, prima publicatie care a anuntat posibila numire in functie, a transmis ca Nauert ar fi o alegere "nefireasca", deoarece are putina experienta in Guvern sau in politici straine.Numirea sa in functie va trebui aprobata de Senatul Statelor Unite.Inainte de preluarea functiei de purtator de cuvant, Nauert a fost corespondent si prezentator pentru postul american de televiziune Fox News, sustinator al presedintelui Donald Trump.In urma cu o saptamana, Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea lui Heather Nauert, in functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand."O luam in considerare in cel mai serios mod. Este excelenta. Este alaturi de noi de foarte mult timp. Este un sustinator de foarte mult timp. Probabil vom lua o decizie saptamana viitoare", a declarat Trump pentru reporteri. Nikki Haley, ambasadorul actual al Statelor Unite la Natiunile Unite , a anuntat in luna octombrie ca demisioneaza si ca isi va incheia activitatea pana la sfarsitul anului. Aceasta a detinut functia de ambasador de la inceputul mandatului lui Donald Trump.