Donald Trump a incalcat Constitutia cand a blocat oameni pe Twitter, a decis un judecator

Judecatorul Naomi Reice Buchwald, de la instanta din Manhattan, nu a ordonat clar oprirea practicii blocarii criticilor pe platforma de microblogging Twitter, dar a argumentat ca este suficient sa stabileasca faptul ca aceste actiuni sunt neconstitutionale."O decizie declarativa ar trebui sa fie suficienta, in contextul in care niciun oficial guvernamental - nici macar presedintele - nu este deasupra legii, iar despre oficialii guvernamentali se presupune ca respecta legile", a explicat judecatorul.Sesizarea judiciara a fost facuta in iulie 2017 de Institutul Cavalerilor Primului Amendament de la Universitatea Columbia si de sapte persoane blocate pe Twitter de Donald Trump pentru ca il criticasera. "Practica presedintelui de a bloca criticii pe platforma online Twitter genereaza efecte negative si este neconstitutionala, speram ca aceasta practica va inceta prin actuala decizie", a reactionat Jameel Jaffer, directorul Institutului Cavalerilor Primului Amendament de la Universitatea Columbia.Procesul a fost intentat dupa ce Donald Trump a blocat unele persoane pe contul sau "@realDonaldTrump", urmarit de peste 50 de milioane de oameni. Avocatii Departamentului Justitiei au argumentat ca presedintele are prerogativa de a asculta si vizualiza ce doreste.Dar judecatorul Naomi Reice Buchwald a subliniat ca platforma Twitter este un forum public pentru dezbateri. "Presedintele prezinta contul @realDonaldTrump ca fiind unul prezidential, nu personal si, mai important, foloseste acest cont de Twitter pentru anuntarea unor masuri luate in calitatea de presedinte", a argumentat judecatorul.