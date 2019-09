Trump a incercat sa rada de Greta Thunberg dupa discursul de la ONU, insa internautii l-au taxat dur

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Trump anuntase initial ca nu participa la summit, el fiind recunoscut pentru atitudinea sa sceptica atunci cand vine vorba de schimbarile climatice. Luni seara si-a facut insa aparitia neanuntat, la scurt timp dupa discursul Gretei. El a stat in sala pret de cateva discursuri, asezat cu mainile si picioarele incrucisate si privind sfidator in jur.Dupa ce-a plecat de la summit, Trump a distribuit si el pe Twitter discursul Gretei Thunberg, insa cu un comentariu ce s-a dorit sarcastic: "Pare o tanara vesela care priveste spre un viitor stralucitor si minunat. Ma bucur sa vad asta!".Comentariul sau nu a fost insa deloc bine primit pe reteaua de socializare. "Sper ca vei plati pentru aroganta, ura si crimele tale impotriva umanitatii. Nu o insulti doar pe Greta Thunberg, ci pe toti copiii si tinerii din lume. Lumea nu e a ta, nici viitorul. Aminteste-ti de asta!", i-a transmis o internauta."Idiotul-sef isi bate joc de o fata de 16 ani pentru ca nu are nimic inteligent de adaugat la orice conversatie, pe orice subiect ar fi", a comentat un altul.Sute de asemenea mesaje au inundat Twitterul si multe altele de felicitare pentru Greta, in timp ce Trump aduna o colectie impresionanta de epitete cu conotatii negative.Trump este cunoscut pentru multele sale declaratii in care contesta schimbarile climatice si efectele lor, unul dintre cele mai controversate acte ale sale ca presedinte fiind retragerea SUA din Acordul de la Paris. El nu a luat cuvantul la summit-ul de luni, insa emisarul special al SUA la ONU, Michael Bloomberg, a tinut sa-i multumeasca pentru ca a trecut pe acolo si a spus chiar ca spera ca Trump va lua in considerare cele discutate la summit in viitoarele sale politici de mediu. Remarca a starnit insa rasetele liderilor lumii aflati in sala.In discursul sau sustinut in fata a zeci de lideri din intreaga lume, Greta Thunberg le-a spus fara niciun fel de ocolisuri ca generatiile viitoare asteapta de la ei masuri concrete pentru mediu, iar lipsa lor ii face fie ignoranti, fie de-a dreptul malefici."Este total gresit, eu nu ar trebui sa fiu aici! Ar trebui sa fiu la scoala, de cealalta parte a Oceanului. Si cu toate astea, tot voi veniti la noi, tinerii, pentru speranta. Cum indrazniti?! Mi-ati furat visele si copilaria cu vorbele voastre goale si, totusi, eu sunt una dintre cei norocosi. Oamenii sufera, oamenii mor si ecosistemele noastre sunt in colaps. Suntem la inceputul unei extinctii in masa si voi vorbiti doar despre bani si povesti despre cresteri economice eterne. Cum indrazniti?!Pentru mai mult de 30 de ani, stiinta a dat dovezi clare. Cum indrazniti sa va faceti ca nu vedeti si sa veniti aici si sa spuneti ca ati luat masuri suficiente cand politicile si solutiile necesare nu se vad nicaieri la orizont?!Spuneti ca ne auziti si ca intelegeti urgenta, dar, indiferent cat de suparata si furioasa sunt, nu vreau sa cred asta, pentru ca, daca intr-adevar ati inteles gravitatea situatiei si tot esuati in a actiona, atunci sunteti malefici si asta refuz sa cred!", le-a spus, abia abtinandu-si lacrimile Greta Thunberg zecilor de lideri din sala.Tanara de 16 ani a fost nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace, initiativa apartinand mai multor oficiali guvernamentali suedezi, tara sa de provenienta.Trump se pare ca si cu acest lucru are o problema. Intr-un interviu acordat luni seara , Trump a spus ca, daca Nobelul ar fi acordat "corect", el ar fi trebuit sa-l primeasca pentru "multe lucruri". Presedintele SUA sustine insa ca nu e acordat corect: "I-au dat unul lui Obama (predecesorul sau Barack Obama - n.red.) imediat dupa ce a ajuns presedinte si nici nu stia de ce l-a primit".