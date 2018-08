Donald Trump a semnat reintroducerea sanctiunilor contra Iranului

Ziare.

"Indemnam toate natiunile sa adopte actiuni prin care sa puna regimul iranian in fata urmatoarelor optiuni: fie isi schimba comportamentul amenintator si destabilizator si se poate reintegra in economia mondiala, fie continua pe calea izolarii economice", a declarat Donald Trump, citat de agentia The Associated Press.Presedintele SUA a avertizat ca tarile care nu intrerup relatiile economice cu Iranul "risca efecte severe" prin noile sanctiuni. Liderul de la Casa Alba a denuntat din nou Acordul nuclear "oribil si unilateral" semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015. Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din acest tratat.Uniunea Europeana a transmis ca Acordul nuclear din anul 2015 "functioneaza si isi atinge obiectivul" de a limita programul nuclear iranian, subliniind ca tratatul este "esential pentru securitatea Europei, a regiunii si a intregii lumi".In replica, un oficial de rang inalt de la Washington a declarat ca Statele Unite "nu sunt preocupate in mod special" de eforturile UE in sensul protejarii firmelor europene afectate de sanctiunile antiiraniene.