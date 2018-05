Donald Trump a stabilit data si locul intalnirii istorice cu Kim Jong-Un

Ziare.

Donald Trump a precizat ca detaliile intrevederii vor fi anuntate in curand si a sugerat ca se inregistreaza progrese in demersurile de eliberare a trei cetateni americani detinuti in Coreea de Nord "Avem discutii foarte substantiale cu reprezentantii Coreei de Nord si s-au intamplat deja multe lucruri in cazul ostaticilor. Cred ca veti vedea lucruri bune", a declarat Donald Trump. Casa Alba a comunicat ca prima intalnire a unui presedinte american cu un lider nord-coreean va avea loc peste cateva saptamani.In urma cu cateva zile, Donald Trump a afirmat ca un loc bun pentru intrevederea cu liderul de la Phenian ar fi Zona demilitarizata situata la frontiera dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud.