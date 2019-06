Donald Trump a strans 24,8 milioane de dolari in cateva ore dupa ce si-a lansat campania pentru un al doilea mandat

Ziare.

Suma a fost anuntata miercuri de Ronna McDaniel, presedinta Partidului Democrat, in dimineata de dupa lansarea campaniei de catre Trump printr-un miting masiv in Florida.Dintre democrati, fostul vicepresedinte Joe Biden a adunat putin peste 6 milioane de dolari in primele 24 de ore de la lansarea campaniei sale oficiale, in timp ce echipa de campanie a senatorului Bernie Sanders a strans aproape 6 milioane de dolari de la donatori in acelasi interval.Cotidianul New York Times a relatat ca Biden, candidatul democrat favorit pana acum, a strans aproape 20 de milioane de dolari de la lansarea campaniei in aprilie, desi echipa sa nu a confirmat suma.Fox News a relatat ca echipa de campanie a lui Trump avea fonduri de 40 de milioane de dolari la inceputul celui de-al doilea trimestru al anului.Informatia despre capacitatea presedintelui de a aduna fonduri vine in ciuda sondajelor care arata ca Trump s-ar afla in spatele principalilor candidati democrati. Echipa de campanie a lui Trump respinge sondajele, spunand ca s-au mai inselat si in trecut in legatura cu sprijinul pentru presedinte.Alegerile vor avea loc in noiembrie 2020, iar banii sunt vitali pentru ca orice campanie sa se sustina in urmatoarele 17 luni.Trump are avantajul ca este in functie si beneficiaza de sprijinul bazei Partidului Republican, in timp ce in tabara democrata se confrunta 20 de candidati care spera sa obtina nominalizarea partidului pentru scrutinul din 2020, ceea ce face ca sprijinul si donatiile sa fie impartite.