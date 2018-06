Donald Trump a transformat G7 in G6

O fisura adanca

Cu iluzii nu ajungem nicaieri

Trump face pe durul

Rezistam pana isi incaseaza Trump polita

Autor: Michael Knigge

Ziare.

com

Uneori este mai bine sa scoti plasturele de pe rana dintr-o singura miscare. Presedintele SUA tocmai a facut-o prin retragerea sprijinului in comunicatul final G7, in ultimul minut, via Twitter, din avion, in drum spre Singapore. In mesajul de pe Twitter, Trump i-a reprosat premierului canadian Justin Trudeau ca ar fi facut declaratii false la conferinta de presa. De aceea, seful Casei Albe le-ar fi dat dispozitii reprezentantilor SUA sa nu mai sprijine declaratia comuna de la finalul summitului desfasurat la Malbaie, Quebec.N-ar fi prima retragere a lui Donald Trump - un adevarat maestru al renuntarilor. Ca presedinte al SUA, el a pus pe butuci acordul pentru clima de la Paris, acordul nuclear cu Iranul, parteneriatul transpacific (TPP) si calitatea de membru UNESCO a SUA - ca sa dam doar cateva exemple.Comparativ cu acordul privind programul nuclear al Iranului, consecintele directe ale recentei renuntari sunt destul de neinsemnate, fiindca declaratia de la Quebec nu obliga statele semnatare la nimic si nici nu este una cuprinzatoare. Insa relevanta simbolica a gestului presedintelui Trump este uriasa. Este pentru prima oara cand statele G7 nu au putut ajunge la consens intr-o declaratie comuna.Dar este mai bine asa. Fiindca o fisura atat de adanca nu trebuia trecuta cu vederea. Aparitia lui Donald Trump la Quebec a demonstrat, inca o data, ce gandeste el despre aliatii SUA si despre ordinea mondiala postbelica la care si Washingtonul a contribuit - anume ca ii sunt totuna.Mai mult, Trump incearca activ sa le submineze si sa le distruga. In declaratia comuna, statele semnatare s-au pronuntat in favoarea "unui comert liber, corect si reciproc avantajos" si au declarat razboi protectionismului. Or, toate acestea nu sunt pe gustul lui Trump.In schimb, in timpul scurtei sale participari la summit, zelosul protectionist Trump a lasat sa se inteleaga limpede un lucru: indiferent de continutul declaratiei comune de la finalul reuniunii, el nu intentioneaza sa devieze de la politica sa "America First", care divizeaza atat de mult SUA si pe aliatii lor. Orice alte asteptari din partea lui Trump ar fi doar pure iluzii.Dispretul lui Donald Trump fata de G7 a fost vizibil in mod constant. El a vazut in reuniunea de la Quebec doar un scurt intermezzo cu niste parteneri enervanti, inaintea importantei sale misiuni de pace la Singapore. Trufia care a dominat aparitia sa la summit este greu de intrecut.Trump a venit tarziu si a plecat devreme, dar nu fara sa lanseze una dintre tipicele sale tirade, la o conferinta de presa improvizata. Seful Casei Albe a admonestat presa, i-a amenintat pe aliati cu sistarea imediata a comertului daca nu se dau batuti in chestiunea taxelor vamale punitive, a laudat consolidarea economiei americane si l-a criticat pe predecesorul sau Barack Obama.In final, el a reiterat necesitatea reintegrarii Rusiei in G7 - un real afront la adresa altor sefi de state si guverne (cu exceptia Italiei) care respinsesera deja o asemenea propunere.In cele din urma, Trump le-a mai facut o surpriza aliatilor din grup. El a propus transformarea G7 intr-o zona fara taxe vamale. Partenerii au incercat in zadar sa afle la ce se referea prin respectiva propunere si daca vorbeste serios. Cel mai probabil nu vorbea serios.Exista fotografii sugestive care intaresc imaginea de sine a lui Trump, ca un tip dur. Intr-una dintre acestea el sta jos, cu bratele incrucisate si ii priveste pe Angela Merkel si pe Emmanuel Macron, aflati de partea cealalta a unei mese, care par sa-i vorbeasca. Alta imagine relevanta: Trump a intarziat la micul dejun cu tema egalitatea de gen unde, demonstrativ, le-a si intors spatele cancelarei Merkel si sefei FMI, Christine Lagarde.Declaratiile si joculetele lui Trump nu sunt o noutate. A fost o alta aparitie tipica tiranului de la Casa Alba, numai ca de data aceasta nu in SUA, ci in tara vecina Canada. Insa lucrul acesta a contat mai putin. Si va trebui sa ne obisnuim cu gandul ca relatia dintre Trump si aliatii SUA nu se va imbunatati. El este convins - conform declaratiilor de la Quebec - ca SUA "au fost folosite decenii la rand", iar acum americanii nu mai pot permite lucrul acesta. Donald Trump i-a numit pe partenerii tarii sale "asa-numitii aliati".Reprezentantii celorlalte sase tari din grup nu au putut stavili impulsurile protectioniste ale presedintelui SUA si nici nu l-au putut convinge sa renunte la taxele vamale punitive. Cu atat mai important a fost ca ele sa-si apere pozitia. Desi lucrul acesta nu rezova principalele probleme. Dar daca s-ar fi dat batute, Trump ar fi fost incurajat sa pretinda si mai mult.Este esential ca europenii macar sa incerce sa apere ordinea mondiala bazata pe reguli pana cand Washingtonul va redeveni rezonabil. S-ar putea sa dureze ceva timp sau poate ca nu. Trump si-ar putea incasa polita curand, la alegerile intermediare din toamna, cand americanii sunt chemati la vot. Daca republicanii vor pierde majoritatea intr-una sau chiar in ambele camere ale Congresului, un nou Congres ales macar ar putea impedica politica protectionista a presedintelui Trump.