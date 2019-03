Donald Trump acuza Partidul Democrat ca a devenit "anti-evrei"

Ziare.

Camera Reprezentantilor, acum dominata de democrati, a aprobat joi o rezolutie care condamna discursul la "ura", dar nu denunta in mod clar afirmatiile lui Ilhan Omar, singura aleasa din Congres care poarta val islamic.Pentru locatarul de la Casa Alba, care si-a inmultit atacurile impotriva tinerei deputate din Minnesota ale carei declaratii suscita tensiuni in randurile democratilor, acest vot a fost "o rusine"."Democratii au devenit un partid anti-Israel, au devenit un partid anti-evrei si este regretabil", a declarat Trump in gradina de la Casa Alba, inainte de a se imbarca intr-un avion cu destinatia Alabama, stat din sud unde tornadele au facut mai multe victime.Miliardarul republican a fost acuzat in trecut ca a raspandit stereotipuri despre comunitatea evreiasca. Si afirmatiile sale echivoce dupa confruntari intre manifestanti antirasism si neonazisti la Charlottesville, in 2017, cand a declarat ca vede oameni de bine "de ambele parti", au generat jena in propria tabara.Donald Trump a fost apreciat in acelasi timp de Israel atunci cand a mutat ambasada americana de la Tel Aviv la Ierusalim.Pentru deputata democrata Elaine Luria, acuzatiile lui Trump sunt nefondate. "Asa cum arata istoria si votul de ieri (joi) cu o majoritate zdrobitoare pentru condamnarea antisemitismului, exista un sprijin puternic pentru Israel si credinta evreiasca in randul democratilor", a declarat ea pentru AFP.Ilhan Omar, una dintre primele doua femei musulmane care ocupa un scaun in Congresul american, a denuntat saptamana trecuta faptul ca anumiti lobisti indeamna la "a depune credinta catre o tara straina", intr-o referire la Aipac, un puternic lobby pro-israelian in Statele Unite.Numeroase voci s-au ridicat imediat pentru a denunta afirmatii care reamintesc, potrivit acestora, stereotipul "dublei supuneri" presupuse a evreilor, care nu ar fi "loiali" tarii in care traiesc.Textul adoptat joi cu o larga majoritate condamna antisemitismul, dar si discriminarile anti-musulmane, precum si "intoleranta fata de orice minoritate".Ilhan Omar a fugit de razboiul din Somalia la varsta de 8 ani. Dupa ce a petrecut patru ani in lagarul de refugiati din Kenya, familia ei s-a stabilit la sfarsitul anilor 1990 in Minnesota.