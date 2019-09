Donald Trump ameninta ca elibereaza la frontierele Europei teroristii Statului Islamic, capturati de SUA

Ziare.

com

"Eu am invins califatul. Cand am ajuns la putere, califatul era raspandit peste tot. Am invins califatul, reteaua ISIS (Stat Islamic in Irak si Siria - n.red.), iar acum avem mii de prizonieri de razboi , combatanti ISIS care sunt prizonieri de razboi, si le cerem tarilor din care provin, din Europa , le cerem sa ia inapoi acesti prizonieri de razboi", a declarat Donald Trump, citat de publicatia The New York Post, intr-o conferinta de presa organizata alaturi de premierul Australiei, Scott Morrison."Pana acum, aceste tari au refuzat, iar la un moment dat va trebui sa spun 'imi pare rau, fie ii luati inapoi, fie noi ii vom lasa la frontierele voastre'. Iar daca nu ii primesc inapoi, probabil ca ii vom duce la frontiera, iar apoi vor trebui sa ii captureze din nou", a avertizat Donald Trump."Acesti oameni sunt din Germania si Franta. Statele Unite nu vor tine mii si mii de oameni capturati in penitenciarul de la Guantanamo Bay, detinuti la Guantanamo Bay pentru urmatorii 50 de ani, iar noi sa cheltuim miliarde si miliarde de dolari. Am facut Europei un imens favor, caci cei mai multi dintre acesti oameni provin din Europa. Altfel, ii eliberam la frontiera", a reiterat Trump.Donald Trump a mai transmis avertismente similare in aprilie si august, dar nu este clar daca a stabilit cand va elibera islamistii capturati de armata americana in Orientul Mijlociu. Grupul insurgent kurd Fortele Democratice Siriene, sustinut de SUA, a capturat circa 9.000 de combatanti ai retelei teroriste Stat Islamic, dar nu este clar cati provin din Europa.Mai multe tari europene, in principal Germania si Franta, au refuzat repatrierea teroristilor. Alte tari, precum Danemarca, Elvetia si Marea Britanie, au avertizat ca le-ar putea retrage cetatenia indivizilor acuzati de terorism capturati in Orientul Mijlociu.