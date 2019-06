Donald Trump ameninta Iranul: a facut o "mare eroare" doborand drona americana

Ziare.

"Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump intr-un mesaj pe Twitter.Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca Donald Trump a fost tinut la curent despre incidentul aerian, relateaza Associated Press. Administratia de la Washington se consulta cu membrii Congresului despre eventualele masuri de retorsiune.Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat doborarea unei drone militare americane care ar fi patruns in spatiul aerian iranian, dar Comandamentul Central din SUA (CENTCOM) sustine ca aparatul de zbor se afla in spatiul aerian international, deasupra Stramtorii Hormuz.Relatiile Statelor Unite cu Iranul sunt tensionate din cauza sanctiunilor impuse de Administratia Donald Trump dupa retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul. Presedintele SUA vrea limitarea activitatilor nucleare si balistice iraniene.