Donald Trump anunta oficial ca decreteaza stare de urgenta nationala pentru zidul de la granita cu Mexicul

"Toata lumea stie ca zidurile functioneaza", a declarat Donald Trump intr-o conferinta sustinuta in gradina Casei Albe, invocand o "invazie" de migranti ilegali.Aceasta procedura ii permite teoretic sa ocoleasca Congresul pentru a debloca fonduri federale - in special destinate Pentagonului - pentru a-si construi zidul pe care-l doreste impotriva imigratiei clandestine, relateaza AFP.Liderii opozitiei democrate au denuntat imediat o initiativa anticonstitutionala. Ei au negat ca ar exista o urgenta umanitara sau de securitate la frontiera care sa impuna o astfel de masura extrema."Declaratia ilegala a presedintelui, plecand de la o criza care nu exista, da o lovitura violenta Constitutiei noastre si face America mai putin sigura, furand finantari de la aparare, de care avem nevoie de urgenta pentru siguranta militarilor si a natiunii noastre", au scris Nancy Pelosi, presedinta a Camerei Reprezentantilor, si Chuck Schumer, sef al minoritatii democrate in Senat.Presedintele a marturisit ca se asteapta sa fie lansate actiuni juridice impotriva decretarii urgentei nationale."Din fericire vom castiga", a adaugat el, afisand o incredere fara indoiala consolidata de judecatorii conservatori numiti la Curtea Suprema, instanta judiciara suprema a tarii.Statul New York, un bastion democrat, a anuntat foarte repede ca va sesiza instanta in legatura cu aceasta decizie.Initiativa prezidentiala, lansata dupa saptamani de tergiversari si criticata de democrati, nu este una acceptata in unanimitate nici in tabara republicana.Opozantii lui Donald Trump vad in aceasta decizie o manevra politica a unui presedinte slabit de pierderea Camerei Reprezentantilor in noiembrie si pasul inapoi facut la finalul lui ianuarie dupa disputa avuta cu democratii privind masurile care se impun impotriva imigratiei.Casa Alba asigura la randul sau ca aceasta initiativa este marca unui om care nu-si uita promisiunile odata ajuns la putere.Decizia presedintelui american este insotita de cea de a semna un compromis bugetar obtinut cu mare lupta in Congres pentru evitarea unui nou "shutdown" si asigurarea finantarii serviciilor publice federale.Mai multi presedinti ai SUA au recurs in trecut la aceste mijloace exceptionale, dar in circumstante foarte diferite si mult mai putin controversate.Jimmy Carter a decretat urgenta nationala dupa luarea de ostatici de la ambasada americana din Teheran in 1979. George W. Bush a facut acest lucru dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, iar Barack Obama cu prilejul epidemiei de gripa H1N1.Peter Schuck, profesor emerit de drept la universitatea Yale, afirma ca "faptul ca presedintele poate avea puterea sa risipeasca miliarde de dolari in numele unei promisiuni de campanie idioate este, in sine, scandalos".Intr-un articol publicat de New York Times, el afirma ca Congresul trebuie sa defineasca mai riguros conditiile in care presedintele poate recurge la "National Emergencies Act", lege votata in 1976."Pe termen lung, acest subiect este mult mai crucial pentru vitalitatea democratiei noastre decat pentru a afla daca presedintele Trump isi va avea sau nu zidul", a scris el.Inainte de a decola spre Florida, presedintele american urmeaza sa semneze legea de finantare aprobata joi cu o larga majoritate in Senat, controlat de republicani, apoi de Camera Reprezentantilor, controlata de democrati.Legea nu prevede decat un sfert din bugetul pe care Trump il reclama sus si tare pentru edificiul sau frontalier (1,4 miliarde de dolari fata de 5,7 miliarde de dolari solicitate) . Iar intr-o lupta politica incarcata de simboluri, legea nu mentioneaza cuvantul "zid", preferand formularile "bariera" sau "gard"."Rusine oricarui membru al Congresului care nu se va opune clar si viguros acestei invocari ilegitime" a unei urgente nationale, a denuntat la randul sau puternica organizatie americana de aparare a drepturilor civile, ACLU.