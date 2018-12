Donald Trump ar fi putut avea o cota a popularitatii de 75%. Ce l-a impiedicat

Ziare.

Presedintele Statelor Unite s-a referit la investigatia procurorului Robert Mueller pe tema ingerintelor electorale ruse, informeaza publicatia The Hill."Fara falsa vanatoare de vrajitoare privind Rusia si cu tot ce am realizat in ultimii doi ani (reduceri de impozite si de reglementari, judecatori, armata, veterani etc), rata mea de popularitate ar fi de 75% in loc de cifra de 50% anuntata de Rasmussen. Este hartuire prezidentiala", a scris Donald Trump prin Twitter.Potrivit Institutului Rasmussen, aproximativ 50% dintre cetatenii americani aproba politicile lui Donald Trump. Un alt sondaj, realizat de Institutul Gallup, arata ca presedintele SUA are popularitatea de 40%.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - au fost inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.