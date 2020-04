Donald Trump: Autoritatile sanitare recomanda purtarea mastilor in public. Eu nu am de gand sa o fac

LIVE

Centrul pentru Prevenirea si Controlilor Bolilor (CDC) a emis un nou ghid pentru populatie si a recomandat purtarea de masti non-medicale atunci cand ies din case.Liderul de la Casa Alba a spus, sambata, in cadrul briefieng-ului zilnic de presa pe tema COVID-19, ca nu are de gand sa respecte aceasta recomandare, potrivit The Guardian "CDC ne recomanda sa ne acoperim gura cu o panza simpla sau material textil. (...) Este o chestiune voluntara. Eu nu cred ca am s-o fac", a mentionat Donald Trump, care a adaugat ca masura ar trebui privita ca una suplimentara si nu inlocuieste masurile de distantare sociala recomandate anterior.Refuzul de a purta masca vine dupa ce sotia lui, Melania, a scris pe Twitter ca sprijina aceasta masura."Pur si simplu nu vreau sa port asa ceva. Au spus ca e o recomandare. Eu ma simt bine. Nu ma vad purtand asa ceva in timp ce stau la Biroul Oval. (...) Poate ma voi razgandi, dar acest lucru va trece si sper sa treaca repede", a adaugat seful SUA, la insistentele jurnalistilor, care l-au intrebat de ce nu vrea sa ofere un exemplu personal.Amintim ca numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut vineri cu 950 , pana la un total de peste 4.800, marcand a treia zi la rand de cresteri record.Alti 26.000 de americani au fost testati pozitiv pentru coronavirus, numarul total de cazuri confirmate crescand la 214.000, aproape dublu fata de Italia, care se afla pe locul al doilea in lume.