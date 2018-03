Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru traficantii de droguri

Ziare.

com

El a vorbit despre planul sau intr-un discurs din Manchester, New Hampshire, un stat lovit puternic de criza opioidelor.Trump va anunta de asemenea masuri pentru a contracara numarul mare de prescriptii precum si accesul insuficient la tratamente."Daca nu luam masuri dure contra traficantilor de droguri, ne pierdem vremea iar aceste masuri includ pedeapsa cu moartea", a spus presedintele.Aproximativ 2,4 milioane de americani sunt dependenti de opioide, o gama de substante care include heroina dar si analgezicele prescrise de medici, ceea ce a cauzat 63.600 de morti in SUA in 2016.