Donald Trump cere. pentru 2019, un buget si mai mare pentru aparare: 716 miliarde de dolari

Ziare.

com

Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi bugetul anual al Pentagonului, cheltuielile pentru activitatile militare in zone de conflict si intretinerea arsenalului nuclear al SUA.Potrivit surselor citate, Trump isi va prezenta planul de buget pentru 2019 in luna februarie, in conditiile in care Congresul Statelor Unite nu a aprobat deocamdata bugetul pentru 2018.SUA au cheltuit aproximativ 634 de miliarde de dolari in 2017 pentru industria de aparare.Unul dintre oficialii americani a precizat, sub protectia anonimatului, ca bugetul planificat de catre Administratia Trump urmareste punerea in aplicare a prioritatilor prezentate de catre secretarul american al Apararii, James Mattis.La 19 ianuarie, Mattis a prezentat, in cadrul unui discurs la Pentagon , Strategia de Aparare a SUA pentru anul 2018, potrivit careia contracararea expansionismului militar al Chinei si a comportamentului agresiv al Rusiei reprezinta prioritatile de securitate nationala.Conform aceluiasi raport, regimurile din Coreea de Nord si Iran ameninta stabilitatea mondiala. Coreea de Nord este acuzata de dezvoltarea armelor nucleare, in timp ce Iranul este vizat intrucat ar finanta terorismul.In aceste conditii, Departamentul american al Apararii va investi in modernizarea capacitatilor vitale, iar zona de interes va fi reprezentata de sistemele de aparare antiracheta, pentru a contracara "amenintarile cu rachete balistice din Coreea de Nord".James Mattis a subliniat ca "armata noastra este inca puternica, insa competitivitatea noastra a fost erodata pe toate palierele razboiului - aer, uscat, apa, spatiu - si continua sa se erodeze".