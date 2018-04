Trump cheama "americanii patrioti" la un miting chiar in timpul dineului corespondentilor de la Casa Alba

Ziare.

Presedintele american se va afla la Washington in ziua in care va avea loc dineul Asociatiei Corespondetilor de la Casa Alba, insa nu pentru a participa la eveniment, ci pentru a lua parte la un miting de sustinere a administratiei sale.Acesta va fi al 11-lea miting al lui Trump in Michigan, de la anuntarea candidaturii la presedintie in iunie 2015."In timp ce presa care ofera stiri false se va sarbatori impreuna cu obisnuiti ai societatii din Washington, presedintele Trump va fi intr-un cu totul alt Washington, celebrand revigorarea economiei nationale cu americanii patrioti", a transmis seful de campanie al lui Trump, Michael Glassner, intr-un comunicat, citat de CNN.Totusi, mai multi membri ai echipei presedintelui vor lua parte la evenimentul corespondentilor, ca invitati. Margaret Talev, presedintele Acosiatiei, a transmis intr-un comunicat de presa ca Trump nu va fi prezent la dineu, insa "ii va incuraja pe membrii executivului sau sa participe". Ea a adaugat ca purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, va ocupa la dineu un loc la prima masa.Acesta este al doilea an consecutiv cand Donald Trump sustine un miting, in loc sa participe la dineul Asociatiei Corespondetilor de la Casa Alba . Anul trecut, el s-a aflat in Pennsylvania in timpul evenimentului anual al jurnalistilor.