Donald Trump confirma moartea lui Hamza, fiul preferat al lui Osama Bin Laden

"Hamza Bin Laden, inaltul responsabil al Al-Qaeda si fiul lui Osama Bin Laden, a fost ucis in timpul unei operatiuni contra-teroriste condusa de Statele Unite in regiunea Afganistan/Pakistan", a declarat presedintele american intr-un comunicat.In 2011, fortele speciale americane l-au ucis pe Osama Bin Laden in Abbottabad, Pakistan. Bin Laden s-a aflat in spatele atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, in care au murit aproape 3.000 de persoane.Hamza Bin Laden, despre care se crede ca are in jur de 30 de ani, a fost desemnat oficial de SUA ca fiind terorist, in urma cu doi ani.Departamentul de Stat sustinea ca el s-a casatorit cu fiica lui Mohammed Atta, cel care a deturnat unul dintre cele patru avioane comerciale folosite in atacurile din 2001, el intrand cu avionul in unul dintre turnurile World Trade Center in New York.Scrisorile trimise de Osama Bin Laden si gasite de trupele americane arata ca el il pregatea pe Hamza pentru a prelua conducerea al-Qaeda.Hamza Bin Laden ar fi petrecut mai multi ani cu mama sa in Iran, unde ar fi avut loc si nunta, in timp ce alte informatii sugereaza ca el ar fi trait in Pakistan, Afganistan sau Siria.SUA au invadat Afganistanul in 2001 si au dat jos regimul talibanilor, care oferea adapost Al-Qaeda. In ultimii ani, Al-Qaeda a fost eclipsata de ISIS (Statul Islamic) care a organizat numeroase atacuri in Occident.