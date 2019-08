Donald Trump contesta decizia prin care i se interzice sa-si blocheze criticii pe Twitter

Ziare.

Potrivit documentului inregistrat vineri seara de Departamentul Justitiei, Trump solicita rejudecarea cauzei de catre instantele de apel din statul New York, considerand ca hotararea luata cu un vot unanim de 3-0 este "fundamental eronata".Donald Trump are peste 63 milioane de urmaritori ai contului sau de Twitter, pe care il foloseste frecvent pentru a face anunturi importante. Cel mai recent, tweet-urile sale de vineri cu privire la razboiul comercial cu China au provocat deprecieri bruste pe bursa americana si ale pretului petrolului.Un complet de trei judecatori a mentinut luna trecuta decizia din mai 2018 a unei instante inferioare care l-a obligat pe Trump sa deblocheze accesul catorva zeci de urmaritori pe Twitter.Compania Twitter Inc si Casa Alba au refuzat sa comenteze.