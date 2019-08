Donald Trump da vina pe bolnavii mintali pentru atacurile recente din SUA. Are si o solutie

Zeci de oameni au fost ucisi in doua atacuri

Trump a spus ca a vorbit cu liderul majoritatii Senatului, Mitch McConnell, si cu multi alti republicani, despre problema violentei cu armele si "nu vor sa aiba oameni nebuni, oameni periculosi, oameni cu adevarat rai care sa aiba arme", relateaza Reuters. ," spune Trump.," declara Trump.Trump se afla sub presiune mediatica pentru a reduce violenta cu armele in urma a doua atacuri in masa care au ucis zeci de oameni in aceasta luna in Texas si Ohio. Comentariile sale au venit inainte de a incepe o calatorie din New Jersey pentru a participa la un miting de campanie in New Hampshire.", a declarat Trump atunci cand a fost intrebat daca ii preseaza pe republicani pentru a lua masuri privind verificari mai dure pentru cumparatorii de arme.Tot joi, dupa ce a ajuns la mitingul din Manchester (New Hampshire), Trump a completat ca este necesar sa se ia in considerare construirea de noi institutii pentru bolnavii mintali.," conchide Trump.