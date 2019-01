Trump cheama democratii din vacanta: Ar putea rezolva shutdown-ul in 15 minute. Spuneti-le sa rezolve problema!

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ianuarie 2019

....I do have a plan on the Shutdown. But to understand that plan you would have to understand the fact that I won the election, and I promised safety and security for the American people. Part of that promise was a Wall at the Southern Border. Elections have consequences! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ianuarie 2019

We have a massive Humanitarian Crisis at our Southern Border. We will be out for a long time unless the Democrats come back from their "vacations" and get back to work. I am in the White House ready to sign! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ianuarie 2019

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ianuarie 2019

"Democratii ar putea rezolva shutdown-ul in 15 minute! Contactati-va senatorul democrat sau reprezentantul/reprezentanta in Congres. Spuneti-le sa rezolve problema! Criza umanitara.", a scris Trump pe Twitter."Am un plan cu privire la shutdown. Dar, ca sa intelegeti planul, trebuie sa intelegeti faptul ca am castigat alegerile si am promis siguranta pentru poporul american. Parte a acestei promisiuni a fost un zid la granita de sud. Alegerile au consecinte", "Ne confruntam cu o criza umanitara importanta la granita de sud. Vom fi blocati mult timp daca democratii nu revin din 'vacanta' si la munca. Eu sunt la Casa Alba pregatit sa semnez!", a mai postat presedintele american pe Twitter.Shutdown-ul care afecteaza o parte a administratiei federale americane a devenit cel mai lung din istoria SUA in noaptea de vineri spre sambata, intrand in cea de-a 22-a zi.Aceasta oprire partiala a functionarii administratie federale, care a inceput la 22 decembrie, a depasit cele 21 de zile de shutdown din timpul mandatului lui Bill Clinton in 1996.In ciuda ultimelor negocieri, parlamentarii nu au reusit sa gaseasca o solutie de iesire din impas cu privire la finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexic, unul dintre principalele angajamente ale presedintelui Donald Trump.Absenta unui acord intre Parlament si Casa Alba a atras inchiderea a numeroase servicii federale in perioada Sarbatorilor de iarna. In plus, ministere cum sunt cel al Justitiei, de Interne sau Departamentul de Stat au activitatea perturbata.Pentru prima oara, vineri, cei 800.000 de functionari federati afectati de shutdown nu si-au luat salariile