Donald Trump e vinovat. E vinovat ca nu e prost

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Si ce aflam, ingroziti, de la armata de sinecuristi care au trecut brusc de la senzationalul cotidian dambovitean la viziunea pesimismului global, care a cuprins omenirea de cand la Casa Alba s-a instalat posesorul celui mai neconventional limbaj diplomatic din istoria Americii? Ca lumea intreaga va fi distrusa, ca toate tarile vor avea de pierdut, ca Trump este irational, ca Trump i-a jignit pe prea-nevinovatii germani, ca Trump s-a predat nemilosului Vladimir Putin, caruia i-a oferit pe tava Crimeea la pachet cu ridiculizarea FBI-ului; in fine, in ultima luna,Nu am nicio indoiala ca gloriosii globalisti autohtoni, probabil hraniti intensiv cu rosii turcesti importate din Italia si cu zmerua produsa in Portugalia si importata din Olanda, au neglijat perimata indeletnicire a cititului sau si mai antica practica a recursului la cifre si au preluat, din dorinta de a nu deranja axiomele comode ale modernismului, toate frazele ditirambice insirate de propaganda anti-Trump raspandita de armata birocratilor universali.Mai mult, toti putem sa impunem ce restrictii vrem pe propriile piete, sa subventionam gazul sau electricitatea industriei proprii, numai americanii nu au dreptul moral sa o faca, in numele echitatii mondiale. Ba mai mult, americanii sunt si obligati sa plateasca si sa sustina securitatea unei Uniuni Europene a carei birocratie are ca sport favorit demonizarea Washington-ului si lupta impotriva intereselor acestora; aceiasi americani trebuie sa ii apere pe europeni de rusi si nu au voie sa ii stranga mana odiosului ocupant de la Kremlin, dar europenii au voie sa isi faca ce conducte vor pentru a aduce gazul de la rusi. In fine,Ei bine, aceeasi opinie publica "impartiala", devotata dezvoltarii globale, i-a fraierit pe americanii lui Clinton sa accepte (in 2000, cu efect din 2001) intrarea Chinei in Organizatia Mondiala a Comertului (WTO-World Trade Organization), desi nici pe departe chinezii nu respectau regulile internationale.. Iata, de exemplu, cum a evoluat comertul bilateral dintre americani si chinezi din 2001 si de ce este Trump ingrijorat:Adevarul este ca politica oficiala de la Beijing are inca (dupa 17 ani de la aderarea la WTO) ca prioritati hartuirea celor care vor sa vanda in China produse fabricate in afara Chinei si impiedicarea investitiilor straine care nu asociaza parteneri chinezi (mai ales firme de stat) . Mai mult, obiectivul major oficial al guvernului chinez se numeste "" si se refera la inlocuirea produselor de import cu produse chinezesti!: de exemplu, nicio firma europeana, canadiana sau japoneza nu a putut sa vanda trenuri de mare viteza in China daca nu avea semnat un parteneriat cu compania publica chineza de cai ferate dar, pentru a semna un astfel de parteneriat, trebuia sa accepti sa faci "transfer tehnologic" pentru a produce cea mai mare parte a trenului in fabrici chinezesti!In mod similar, companiile auto care vor sa vanda sau sa produca masini electrice in China o pot face numai daca le echipeaza cu baterii produse de o fabrica locala, dar singurele fabrici locale de baterii care beneficiaza de subventii guvernamentale (ofera, deci, produse cu pret mai mic) sunt cele cu actionariat chinezesc!. De exemplu, autoritatile locale (guvernle provinciale) au infiintat nu mai putin de 30 de fonduri distincte de investitii care plaseaza in industria semiconductorilor peste 100 miliarde USD, inducand o crestere a productiei globale de 25% in cativa ani; dupa doi ani de confiscare a pietei cu produse ieftine, competitorii chinezilor vor falimenta, permitand firmelor chinezesti sa ramana dominante pe piata. Beijingul a incercat sa faca acelasi lucru pe piata mondiala a panourilor solare in anii 2010-2011, dar a pierdut, iar companii precum Suntech sau Chaori au generat pierderi gigantice, imediat acoperite de sistemul bancar chinezesc.Aici trebuie sa spunem ca, spre deosebire de bancile occidentale, cele chinezesti beneficiaza de o rata a economisirii din partea populatiei de cateva ori mai inalta, datorita unei frugalitati excesive a consumatorului chinez: daca un american mananca, in medie, unde 250gr. pe zi, chinezul mananca aceeasi cantitate in doua saptamani...Companiile energetice de stat din China sunt responsabile de peste 90% din achizitiile in domeniu si nu achizitioneaza decat produse fabricate local, in fabrici cu parteneri locali, iar planul "" prevede, de exemplu, cresterea achizitiilor de produse locale in spitale cu 70% pana in 2025.Toate exemplele de mai sus indica modul pervers in care China si-a construit vastul excedent comercial cu Statele Unite si explica si actiunile de represalii decise de catre POTUS (President of the United States).Un alt front deschis de catre Trump in conflictul comercial global este cel cu Uniunea Europeana. Al patrulea cel mai mare deficit comercial de bunuri al Americii este in favoarea Germaniei (65 miliarde USD), in conditiile in care americanii cumpara peste 1,3 milioane de automobile germane pe an. Ei bine,Mai pare Trump nebun sau irational acum? Unde mai pui ca actualele niveluri de taxe vamale asimetrice au fost convenite in timpul rundei Uruguay, din vremea GATT (precursorul WTO), cand Uniunea Europeana avea doar 12 membri, nu 28 ca acum si o industrie auto exploziva in noile state membre.Ca sa intelegem si mai bine discrepanta de care vorbeste Donald Trump, iata cum arata media ponderata a taxelor vamale impuse de catre principalii actori comerciali occidentali:Cu alte cuvinte, SUA au o medie a taxei vamale de 1,7%, UE de 2% si Japonia de 2,5%, China neincapand in scala graficului, cu peste 10%!In raportul anual pentru 2017 USTR (US trade Representatives) , se atrage atentia asupra unei multitudini de cazuri concrete care "saboteaza" soliditatea celui mai amplu spatiu comercial din istorie: schimburile dintre SUA si UE (excedent european la comertul de bunuri de 151 miliarde USD si excedent american la comertul de servicii de 31 miliarde USD): de la impunerea, in detrimentul standardelor internationale, a standardelor armonizate UE, botezate bombasticla Bruxelles, in 2008, pana la impunerea standardelor frantuzesti in domeniul civil nuclear in detrimentul celor americane, acceptate international; europenii, sub masca luptei pentru energie regenerabila, submineaza exportul american de pelete de lemn, de exemplu sau interzic inscriptionarea caa unor produse americane, ca sa nu mai vorbim de impiedicarea accesului pe piata europeana a medicamentelor americane, multe mai ieftine si mai eficiente decat cele locale., dar si bariere tarifare, adica taxe vamale ridicate pentru anumite produse, cum ar fi 26% pentru peste si fructe de mare, 22% pentru camioane, 14% pentru aparatura audio-video etc. Avocatii si auditorii americani nu au drept de practica in UE, iar unele tari interzic o nationalitate non-UE chiar si farmacistilor (Austria, Franta, Ungaria, de exemplu), toate acestea fiind un alt set de restrictii.Parcurgand toate aceste date si exemple, este evident ca Donald Trump nu face decat sa preia si sa exploateze nemultumirile crescande ale fermierilor, otelarilor sau ale celor din industria auto americana, iritati de un tratament discriminatoriu care a indus Americii un deficit enorm, mai ales in relatia cu cei care sfideaza America.Pai oare cat de lovit de sciatica sa fii sa il crezi pe unul ca Donald Trump, care a ajuns miliardar si presedinte al Americii fiind tocmai Donald Trump, sa accepte aceasta realitate?