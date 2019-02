Donald Trump este ''foarte sanatos'', precizeaza medicul Casei Albe

Ziare.

Liderul administratiei americane nu bea alcool si nu fumeaza. Insa este un mare consumator de Coca Light si un amator revendicat de fast food."Sunt incantat sa anunt ca presedintele Statelor Unite este foarte sanatos si ma astept sa ramana asa pe toata durata presedintiei sale si dupa aceea", a afirmat vineri medicul Sean Conley, la finalul unei vizite medicale de aproape patru ore.Intr-un scurt comunicat, in care nu a oferit nicio informatie despre masa corporala, ritmul cardiac sau presiunea arteriala, doctorul Conley a adaugat ca raportul sau si recomandarile sunt in curs de finalizare.El a precizat ca, in cursul vizitei la spitalul militar Walter Reed, de la periferia Washingtonului, presedintele primei puteri mondiale nu a fost supus niciunei proceduri care sa necesite anestezie.