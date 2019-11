Donald Trump gratiaza doi militari judecati pentru crime de razboi

Ziare.

com

Decizia de vineri a fost sustinuta de conservatori, inclusiv de parlamentarii republicani, relateaza DPA..Presedintele si-a exprimat anterior sprijinul fata de soldati, inclusiv pe Twitter.Cele trei cazuri ale lui Clint Lorance, Mathew Golsteyn si Edward Gallagher nu au legatura unul cu altul. Doua au avut loc in Afganistan si al treilea in Irak.Edward Gallagher nu a fost gasit vinovat de crima in acest an, dar a fost condamnat pentru o infractiune mai putin grava si a fost retrogradat. Prin decizia de vineri, Trump i-a redat gradul pe care il detinea anterior.Mathew Golsteyn se afla in asteptarea procesului sau pentru crima, in timp ce Clint Lorance executa o sentinta de 19 ani pentru doua crime. Amandoi au fost gratiati integral.New York Times a relatat ca oficiali de top, printre care si secretarul apararii Mark Esper, s-au opus exonerarii soldatilor, afirmand ca un astfel de gest ar submina justitia si ar fi un exemplu prost.Anterior in cursul acestui an Trump a gratiat un ofiter care isi executase condamnarea si fusese eliberat pe cautiune, dupa ce fusese gasit vinovat de crima in Irak."Presedintele, in calitate de comandant al armatei, este responsabil pentru a se asigura ca legea este aplicata si, cand este potrivit, ca se acorda clementa", se mentioneaza intr-un comunicat al Casei Albe