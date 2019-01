Donald Trump il felicita pe noul presedinte al Braziliei: Statele Unite sunt cu dumneavoastra!

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

"Felicitari presedintelui Jair Bolsonaro, care tocmai a tinut un discurs de investire extraordinar. Statele Unite sunt cu dumneavoastra!", a declarat Trump, citat de Euronews.Jair Bolsonaro a preluat marti in mod oficial functia de presedinte al Braziliei. Acesta i-a raspuns lui Trump printr-un mesaj publicat tot pe platforma Twitter: "Sub protectia lui Dumnezeu, vom aduce prosperitate si progres cetatenilor nostri!".Noul presedinte a declarat marti ca alegerea sa in functie a eliberat tara de socialism si a promis sa combata coruptia, crima organizata si problemele economice cu care se confrunta cea mai mare tara din America Latina."Acesta este inceputul eliberarii Braziliei de socialism!", a declarat Bolsonaro, in varsta de 63 de ani, ale carui pozitii de extrema dreapta l-au consacrat.