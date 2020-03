Donald Trump, in apropierea unor republicani expusi la coronavirus

Ziare.

com

Un membru al Camerei Reprezentantilor, Matt Gaetz, chiar a calatorit luni la bordul avionului prezidential Air Force One care l-a adus pe Donald Trump la Washington. Ulterior, el a anuntat ca, "in urma cu 11 zile", s/a aflat in apropierea unei persoane care intre timp a fost depistata pozitiv la coronavirus."Desi alesul nu prezinta niciun simptom, el a fost testat astazi si asteptam rezultatele in curand", a scris echipa sa pe contul lui de Twitter. El va ramane de bunavoie in carantina pana la finalul perioadei recomandate de 14 zile.Un alt ales republican din Camera Reprezentantilor, Doug Collins, care s-a intalnit vineri cu Donald trump, a anuntat luni ca intra de bunavoie in carantina, desi nu prezinta "niciun simptom", deoarece a fost expus la coronavirus la sfarsitul lui februarie.Doug Collins a fost chiar in spatele presedintelui american vineri in cursul unei vizite la Centrele de control si prevenire a maladiilor (CDC), de la Atlanta (SUA), potrivit unor fotografii ale AFP. De asemenea, el i-a strans mana lui Donald Trump cu ocazia acestei deplasari, potrivit mai multor media.Cei doi alesi au fost expusi la coronavirus in cursul Conferintei Actiunii Politice a Conservatorilor (CPAC), organizata de la 26 la 29 februarie in apropiere de Washington.Donald Trump si vicepresedintele Mike Pence au participat la aceasta conferinta.Tot la aceasta intalnire anuala a conservatorilor, senatorul de Texas si fost candidat la primarele republicane in perspectiva prezidentialelor din 2016 Ted Cruz, precum si un alt ales, Paul Gosar, au dat mana cu o persoana purtatoare a virsului. Ei au anuntat duminica seara ca intra de bunavoie in carantina, fara sa manifeste simptome.In plus, o membra democrata a Camerei Reprezentantilor, Julia Brownley, a decis sa lucreze de la distanta dupa ce s-a intalnit "saptamana trecuta" cu o persoana purtatoare de virus. Nici ea nu prezinta simptome, dupa cum a anuntat.