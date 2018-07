Donald Trump, inregistrat de avocatul sau cand vorbea despre plata catre un fost model Playboy

Ziare.

com

Cotidianul, citand avocati si alte persoane care aveau cunostinta de existenta inregistrarii, a anuntat ca agentii FBI au gasit inregistrarea anul acesta in timpul unei perchezitii care a avut loc la biroul lui Cohen.Procurorii federali din New York il investigau pe avocat pentru posibile fraude fiscale si pentru incalcari ale legii legate de plata unei sume de 130.000 de dolari unei actrite de filme pentru adulti, Stormy Daniels.FBI a folosit documentele si fisierele gasite in biroul avocatului in ancheta privind posibila implicare a Rusiei in campania electorala din 2016.Existenta acestor inregistrari ridica semne de intrebare in legatura cu tacticile folosite de Trump pentru a-si tine viata personala si afacerile departe de opinia publica.