Donald Trump isi apara avocatul, "un luptator legendar impotriva infractionalitatii"

"Deci acum il urmaresc pe legendarul 'luptator impotriva infractionalitatii' si pe cel mai mare primar din istoria New York-ului, Rudy Giuliani", a scris Trump intr-o postare pe Twitter, scrie Reuters."Poate parea putin necizelat uneori, dar este un tip extraordinar si un avocat minunat. O asa vanatoare de vrajitoare partizana are loc in SUA. Rusinos", a mai postat el pe Twitter.New York Times a relatat vineri seara ca procurorii federali din Manhattan investigheaza actiunile lui Giuliani privitoare la Ucraina in cadrul unui dosar in care sunt implicati doi dintre asociatii sai de afaceri, Lev Parnas, originar din Ucraina, si Igor Fruman, originar din Belarus.Cei doi barbati, care l-au ajutat pe Giuliani sa-i investigheze pe fostul vicepresedinte democrat Joe Biden si pe fiul sau Hunter, au fost arestati joi pentru ceea ce procurorii americani au numit o schema ilegala de a indrepta bani spre un comitet electoral pro-Trump si spre alti candidati politici.Intrebat despre relatarea din New York Times, Giuliani a declarat pentru Reuters: "Nu am facut niciodata lobby pentru nimeni. Daca vor sa ma intrebe sunt fericit sa dovedesc acest lucru. Dar nu m-au intrebat".Un purtator de cuvant al parchetului federal din Manhattan a refuzat sa comenteze informatia.Trump a provocat confuzie privind relatia sa cu Giuliani vineri, raspunzand ca nu stie cand a fost intrebat daca acesta este inca avocatul sau personal.Fosta ambasadoare a SUA in Ucraina Marie Yovanovitch a declarat in cadrul unei audieri in Camera Reprezentantilor, vineri, ca presedintele a inlaturat-o de la post "pentru afirmatii nefondate si false", dupa ce a fost atacata de Giuliani.Ancheta din cadrul procedurii de destituire a lui Trump este axata pe o convorbire de la 25 iulie in care Trump a facut presiuni asupra lui Volodimir Zelenski sa-l investigheze pe Joe Biden, posibilul sau rival in alegerile prezidentiale din 2020.Giuliani a acuzat-o pe Marie Yovanovitch ca a blocat eforturile de a convinge Ucraina sa-i investigheze pe Joe si Hunter Biden, potrivit Reuters.