Trump isi muta in Florida resedinta permanenta: "Ai grija sa nu te loveasca usa cand iesi"

Trump detine proprietatea din Mar-a-Lago, Palm Beach, din 1985 si a petrecut mai mult timp aici decat in apartamentul sau de pe bulevardul Fifth Avenue din New York, relateaza Reuters."Familia mea si cu mine vom face din Palm Beach, Florida, resedinta noastra permanenta", a scris Trump pe Twitter."In pofida faptului ca platesc milioane de dolari in oras, in taxe locale si pentru stat in fiecare an, am fost tratat foarte prost de liderii politici atat ai orasului, cat si ai statului", a precizat el, referindu-se la New York.Newyorkez intreaga sa viata, Trump a fost crescut in cartierul Queens, iar mai tarziu s-a mutat in Manhattan. Trump Tower serveste atat ca resedinta, cat si ca sediu central al Organizatiei Trump, compania sa imobiliara."Ca presedinte, voi fi mereu aici pentru a ajuta New York-ul si pe oamenii minunati din New York. Va avea mereu un loc special in inima mea!", a afirmat Trump.Trump, un republican, a avut dispute cu primarul metropolei, Bill de Blasio, si guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, ambii democrati."Drum bun si cale batuta. Nu e ca si cum @realDonaldTrump platea taxe aici oricum. Este al tau, Florida", a postat Cuomo pe Twitter."Ai grija sa nu te loveasca usa cand iesi", a postat pe Twitter la randul lui Bill de Blasio.Trump a depus o cerere pentru a-si schimba resedinta la sfarsitul lui septembrie la tribunalul competent din comitatul Palm Beach, a relatat New York Times.Donald Trump candideaza pentru un nou mandat de presedinte in noiembrie 2020 si, daca va fi reales, va locui la Casa Alba pana in ianuarie 2025.