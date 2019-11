Donald Trump Jr a publicat pe Twitter numele unui agent CIA spunand ca e cel care a declansat procedura de destituire a tatalui sau

Because of course he did!!!

Alleged 'Whistleblower' Eric Ciaramella Worked Closely with Anti-Trump Dossier Hoaxer https://t.co/v5kDe0X62u - Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 6, 2019

Aceasta identitate circula de saptamana trecuta in presa apropiata extremei drepte, dar AFP a precizat ca nu este in masura sa o confirme.In mesajul sau postat pe Twitter, Donald Trump Jr il acuza pe angajatul CIA ca a actionat impreuna cu cei "anti-Trump" si posteaza un link catre un articol acuzator al site-ului de stiri Breitbart (drapta radicala)."Furnizarea oricarui nume avertizorului de integritate plaseaza aceasta persoana si familia sa in pericol", a reactionat Andrew Bakaj, avocatul agentului de informatii care a tras semnalul de alarma in urma unei convorbiri la telefon intre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski."Iar asta nu-i va permite presedintelui sa evite sa raspunda acuzatiilor care-l vizeaza", a adaugat el intr-o conversatie cu AFP.Clientul sau este un membru al serviciilor de informatii care a fost detasat o perioada la Casa Alba.In aceasta vara, el a prezentat ingrijorarile mai multor oficiali, dupa discutia telefonica de la 25 iulie in care Trump a cerut Kievului sa ancheteze cu privire la rivalul sau democrat Joe Biden.Dezvaluirea semnalarii sale i-a determinat pe democrati sa initieze, la 24 septembrie, exploziva procedura de destituire a presedintelui, pe care-l acuza de abuz de putere in scopuri personale.Donald Trump, care-si considera convorbirea "ireprosabila" si se declara victima unei "vanatori de vrajitoare", a pus la indoiala in mod neincetat impartialitatea avertizorului de integritate."Nu exista avertizor de integritate: exista cineva cu obiective impotriva lui Donald Trump", a scris el pe Twitter luni, cerand presei sa-i dezvaluie identitatea.Fara sa preia el insusi numele pus in circulatie, el il prezinta ca pe un sustinator al fostului presedinte democrat Barack Obama."El il detesta pe Trump, este un radical", a tunat miliardarul republican duminica.Avertizorul de integritate vrea ca marturia sa sa fie tratata in mod "nepartizan" si se declara pregatit sa raspunda "in scris si sub juramant" intrebarilor republicanilor, potrivit avocatilor sai.