Donald Trump le-a propus consilierilor, in 2017, sa gaseasca modalitati de invadare a Venezuelei - presa

Donald Trump a formulat aceasta idee in cursul unei reuniuni desfasurate in august 2017 in Biroul Oval de la Casa Alba . In timp ce se discuta despre sanctiunile impotriva Venezuelei, Donald Trump le-a adresat consilierilor o intrebare simpla: Dat fiind ca Venezuela ameninta securitatea regionala, de ce nu ar putea Statele Unite pur si simplu sa invadeze aceasta tara?Sugestia i-a socat pe membrii Administratiei de la Washington prezenti la intrevedere, inclusiv pe secretarul de Stat Rex Tillerson si pe consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, Herbert McMaster, care intre timp au parasit functiile detinute.Informatiile despre conversatii au fost dezvaluite de oficiali politici de la Washington citati de agentia Associated Press.Herbert McMaster si alti consilieri prezidentiali i-au explicat lui Donald Trump ca o interventie militara ar putea avea efectul deteriorarii relatiilor Statelor Unite cu parteneri din America Latina implicati in efortul de sanctionare a presedintelui Nicolas Maduro pentru tentativele de instaurare a unei dictaturi in Venezuela. Dar, potrivit surselor citate, Donald Trump a oferit contraargumente, oferind ca exemple interventiile militare in Panama si Grenada, in anii 1980.A doua zi, Donald Trump a generat preocupari prin evocarea din nou a "optiunii militare" pentru inlaturarea de la putere a lui Nicolas Maduro. Ulterior, Trump a discutat despre aceasta situatie si cu presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a explicat un oficial american. In septembrie, cu ocazia reuniunii Adunarii Generale ONU , Donald Trump a evocat din nou aceasta posibilitate in cursul unui dineu privat cu liderii a patru tari sud-americane, au anuntat surse citate de site-ul Politico.com.