Donald Trump limiteaza accesul persoanelor transgender in armata: Ar putea dauna eficientei

Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender care au un istoric de disforie de gen, adica "cei care au apelat la tratamente medicale, inclusiv medicamente sau operatii", nu vor fi eligibili pentru a servi in armata "in afara unor circumstante limitate".De asemenea, se arata in memoriu ca secretarii Apararii si ai Securitatii Nationale "si-ar putea impune autoritatea pentru a implementa politicile potrivite privind serviciul militar al persoanelor transgender".Casa Alba a comunicat ca Jim Mattis, secretarul Apararii, a afirmat ca persoanele care au fost diagnosticate cu disforie de gen ar putea dauna eficientei armatei."Aceasta politica noua va permite armatei sa aplice noi standarde pentru sanatatea mintala si fizica... in mod egal pentru toti indivizii care vor sa se alature si sa lupte in cea mai puternica armata din lume", se precizeaza in memorandum.Comitetul National al Partidului Democrat a criticat demersul pe care l-a numit o insulta fata de soldatii transgender. Nancy Pelosi, liderul democrat al Camerei Reprezentantilor, a declarat ca aceasta politica va dauna natiunii."Acest ultim memorandum reprezinta aceeasi interdictie lasa si dezgustatoare pe care a anuntat-o presedintele vara trecuta. Interdictia plina de ura a presedintelui are ca scop umilirea soldatilor nostri transgender curajosi care servesc tara cu onoare si demnitate", a sustinut Pelosi.Decizia lui Trump este mai putin restrictiva fata de comentariile sale initiale dintr-o postare de pe Twitter din iulie 2017 in care a precizat ca va interzice persoanelor transgender sa faca parte din armata.La acel moment, Trump a sustinut ca armata "nu poate sustine povara cheltuielilor medicale imense care ar veni odata cu persoanele transgender".Totusi, mai multi judecatori federali au emis decizii prin blocheaza interdictia lui Trump , precizand ca se incalca dreptul la protectie egala in fata legii.Vineri, Pentagonul a confirmat ca va continua sa respecte legislatia federala."Pentagonul va continua sa evalueze si sa mentina persoanele transgender in armata", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, David Eastburn.Administratia Trump a comunicat ca 8.980 de membri ai armatei se identifica, conform rapoartelor, ca fiind transgender dar doar 937 de membri activi au fost diagnosticati cu disforie de gen din 30 iunie 2016 pana in prezent.