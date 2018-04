Donald Trump merge in vizita de lucru in Marea Britanie

Ziare.

Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii bilaterale cu sefa guvernului britanic, insa nu au facut alte precizari, transmit agentiile internationale de stiri.Pentru moment nu se stie cat va sta liderul de la Casa Alba in Regatul Unit. Vizita lui Trump are loc la mai mult de un an de la preluarea mandatului.O sursa guvernamentala britanica a declarat ca presedintele american va efectua o vizita de lucru, si nu o vizita de stat, care implica numeroase onoruri, inclusiv acela de a fi primit de Regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham.Invitatia pentru o vizita de stat, adresata de Theresa May in ianuarie 2017, ramane insa valabila, a dat asigurari sursa citata.Relatia "speciala" dintre Washington si Londra a fost afectata de mai multe episoade tensionate, cel mai recent in luna noiembrie, cand Trump a preluat si publicat pe contul sau de Twitter inregistrari video impotriva musulmanilor postate initial de vicepresedintele grupului de extrema-dreapta Britain First, aminteste AFP.