Donald Trump neaga ca ar fi sugerat lansarea de bombe nucleare asupra uraganelor

O sursa anonima citata de Axios a afirmat ca persoanele care au participat la reuniune au ramas perplexe dupa intrebarea adresata de Trump. Site-ul nu precizeaza cand ar fi avut loc aceasta reuniune.Liderul de la Casa Alba, aflat in Franta pentru summit-ul G7 de la Biarritz, a negat insa informatiile, pe care le-a numit "fake news" intr-un mesaj pe Twitter."Povestea relatata de Axios conform careia presedintele Trump ar fi vrut sa imprastie mari uragane cu ajutorul armelor nucleare inainte ca acestea sa atinga zonele de coasta americane este ridicola. N-am spus niciodata asta. Este inca un FAKE NEWS!", a spus Donald Trump in mesajul sau.Ideea propusa de Donald Trump nu este noua, precizeaza Axios. Ea a fost emisa initial in anii 1950 de un om de stiinta care a lucrat pentru guvernul american, sub presedintia lui Dwight Eisenhower.De atunci, ideea a reaparut in mod constant, desi exista un consens stiintific ca o astfel de metoda nu ar da rezultat.Potrivit Axios, Trump a intrebat deja prima data, in 2017, daca administratia sa ar trebui sa bombardeze uraganele pentru a le impiedica sa loveasca pamantul. In aceasta conversatie, presedintele nu a mentionat posibila utilizare a bombelor nucleare, a precizat site-ul citat.Statele Unite sunt lovite in mod constant de uragane, provocand pagube uriase. In 2017, uraganul Harvey a fost cel mai puternic care a lovit in 12 ani teritoriul SUA.