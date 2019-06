Donald Trump nu exclude o interventie armata in Iran

Ziare.

com

In interviul publicat marti, Reuters observa un ton diferit de cel al unor congresmeni republicani, care au cerut o reactie militara: Trump a declarat ca impactul atacurilor recente asupra unui petrolier norvegian si a unuia japonez in Golful Oman a fost pana acum "foarte minor".Intrebat daca s-ar gandi la o actiune armata impotriva Iranului, pentru a evita ca regimul de la Teheran sa obtina arme nucleare sau pentru a asigura libertatea comertului cu petrol prin Golful Persic, presedintele a raspuns: "As actiona cu siguranta legat de armele nucleare si as lasa cealalta chestiune sub semnul intrebarii".Statele Unite au acuzat Iranul de atacurile asupra petrolierelor, prezentand ca dovada o serie de imagini cu o ambarcatiune a Gardienilor Revolutiei, in care membri ai fortei iraniene de elita indeparteaza o mina magnetica neexplodata de pe coca navei japoneze atacate in 12 iunie.Secretarul interimar al apararii, Patrick Shanahan, a anuntat luni ca SUA desfasoara inca 1000 de militari in Orientul Mijlociu, in scop defensiv, si a mentionat ingrijorarea fata de amenintarea din partea Iranului.Tensiunile intre Washington si Teheran s-au acumulat dupa decizia de anul trecut a administratiei Trump de a retrage unilateral Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 si de a reintroduce sanctiunile impotriva Iranului. Dupa atacurile de saptamana trecuta din Golful Oman, a crescut temerea ca este posibila o confruntare armata intre cele doua tari.Luni, Iranul a anuntat ca va incalca in curand limitele convenite pe plan international privind rezervele de uraniu imbogatit de concentratie redusa, in ciuda apelurilor de a-si respecta angajamentele.Trump a declarat ca este de acord cu evaluarile serviciilor de informatii americane potrivit carora Iranul s-a aflat in spatele atacurilor asupra petrolierelor, dar a sustinut ca de cand a ajuns presedinte ostilitatea Teheranului fata de SUA a scazut."Daca va uitati la retorica actuala prin comparatie cu zilele cand semnau acordul acela (din 2015 - n. red.), cand auzeam tot timpul 'moarte Americii, moarte Americii, vom distruge America, vom ucide America', nu mai aud prea mult asta. Si nu ma astept sa mai aud", este citat presedintele in interviul din Time.