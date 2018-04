Donald Trump nu mai e sigur ca mult-asteptata intalnire cu Kim Jong-Un va avea loc

Ziare.

Presedintele american a declarat, pentru postul Fox News, ca intrevederea cu liderul din Coreea de Nord ar putea avea loc in mai sau in iunie, dar a precizat:"Se poate intampla sa plec rapid de la intalnire, cu respect, dar s-ar putea ca intalnirea nici macar sa nu aiba loc. Cine stie!?""Tot ce va pot spune acum este ca ei vor sa ne intalnim", a subliniat liderul de la Casa Alba.La inceputul lunii martie, a fost anuntata aceasta intalnire istorica intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un , dupa ce presedintele american a anuntat ca a acceptat invitatia Phenianului.O intrevedere intre cei doi ar fi inseamnat un pas major in rezolvarea tensiunilor create de ambitia Phenianului de a-si dezvolta capabilitatile nucleare.