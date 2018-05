Donald Trump nu va merge in Israel pentru inaugurarea sediului ambasadei din Ierusalim

Ziare.

Donald Trump a generat controverse ample prin decizia de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului si prin mutarea sediului ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Recent, Donald Trump a afirmat ca "poate" va merge la inaugurarea noului sediu al ambasadei SUA, pe 14 mai.Insa Casa Alba a anuntat luni ca nici presedintele Donald Trump, nici vicepresedintele Mike Pence nu vor fi prezenti la eveniment. Delegatia SUA va fi condusa de John Sullivan, secretar de Stat adjunct, relateaza postul CBN News si cotidianul Times of Israel. Din delegatie vor face parte ambasadorul David Friedman, secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, consilierii prezidentiali Jared Kushner si Ivanka Trump si emisarul special pentru negocieri internationale Jason Greenblatt.Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat in decembrie 2017 decizia controversata de a considera orasul Ierusalim drept capitala Israelului si, implicit, de a muta acolo ambasada SUA. Decizia lui Donald Trump a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, de Adunarea Generala ONU, Uniunea Europeana si Rusia.Ulterior, pe fondul criticilor, presedintele SUA a incercat sa isi nuanteze pozitia privind statutul Ierusalimului, refuzand sa excluda posibilitatea impartirii orasului si explicand ca israelienii si palestinienii trebuie sa stabileasca frontierele in oras. Liderul de la Casa Alba a transmis Israelului ca pacea necesita "compromisuri dure".Israelul considera orasul Ierusalim drept capitala sa eterna si indivizibila, potrivit terminologiei utilizate de liderii politici israelieni. Autoritatea Palestiniana vrea ca Ierusalimul de Est sa devina capitala viitorului stat palestinian.Israelul a anexat Ierusalimul de Est, dar marile puteri si Natiunile Unite nu recunosc suveranitatea israeliana asupra intregului oras, subliniind ca zonele trebuie negociate. Statele Unite sunt prima natiune care isi muta ambasada in Israel la Ierusalim.Decizia lui Donald Trump privind Ierusalimul a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, de Uniunea Europeana si Rusia.