Donald Trump nu vrea ca FBI sa ancheteze moartea lui Jamal Khashoggi

Trump a reactionat astfel intr-un interviu pentru NBC, dupa ce in urma cu cateva zile o experta ONU privind drepturile omului a cerut o investigatie cu privire la posibilul rol al printului saudit Mohammed bin Salman in asasinarea lui Khashoggi, dar si ca FBI sa deschida o ancheta cu privire la jurnalist, care era rezident american.Intrebat daca ar permite ca FBI sa investigheze, Trump a raspuns: "Cred ca s-a investigat mult", relateaza The Guardian.Atunci cand a fost intrebat cine a investigat, presedintele american a spus: "Toata lumea. Adica... Am vazut atat de multe rapoarte diferite".Donald Trump a sugerat ca Arabia Saudita nu este un stat mai "rau" decat celelalte din Orientul Mijlociu, zona pe care a caracterizat-o drept "un loc rau, ostil". "Uitati-va la Iran, la alte tari, nu voi spune nume".Apoi, Trump a vorbit despre banii cheltuiti de Arabia Saudita pe armament din SUA, citand sume exagerate, potrivit presei internationale. "Spun doar ca ei cheltuiesc 400 pana la 450 de miliarde de dolari, sunt bani, sunt locuri de munca, prin cumpararea de echipamente", a explicat Donald Trump.Potrivit The Guardian, de fapt Arabia Saudita a semnat anul trecut o intelegere conform careia va achizitiona arme si echipamente militare in valoare de 14,5 miliarde de dolari din SUA.Trump a subliniat ca nu spune ca astfel de achizitii reprezinta "un pret" dupa asasinarea lui Khashoggi, insa a precizat ca daca sauditii nu vor cumpara din SUA, vor lua echipamente si arme din Rusia si din China. "Nu sunt un prost care sa spuna: Nu vrem sa facem afaceri cu ei. Si, apropo, stiti ce vor face daca nu fac afaceri cu noi? Vor face afaceri cu rusii sau cu chinezii. Facem cele mai bune echipamente din lume, dar ei vor cumpara din Rusia si din China".Miercuri, Agnes Callamard, o experta independenta ONU privind drepturile omului, care investigheaza asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a cerut o investigatie privind posibilul rol al printului saudit Mohammed bin Salman, facand referire la "dovezi credibile".Raportul de 101 pagini publicat de Callamard privind asasinarea din octombrie a lui Khashoggi, la consulatul saudit din Istanbul, face apel la organizatiile ONU si la secretarul general Antonio Guterres sa "ceara" o investigatie penala.Khashoggi, care a colaborat si cu Washington Post, fiind un critic al guvernului saudit, a fost ucis la 2 octombrie 2018 in interiorul consulatului saudit de la Istanbul de catre o echipa de 15 agenti trimisi de la Riad. Cadavrul sau nu a fost gasit. Arabia Saudita a negat initial ca ar sti de soarta lui Khashoggi insa ulterior a acuzat agentii ca ar fi actionat fara aprobarea autoritatilor.