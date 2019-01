Donald Trump, prins intre zid si dezvaluirile avocatului sau. Mai poate spera la un nou mandat?

Zidul impotriva imigrantilor ilegali, un pariu greu de castigat

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019

Doua optiuni pentru Trump: sa cedeze in fata democratilor sau sa ajunga cu zidul in fata judecatorilor

Taking pride in shutting down the government - taking pride in threatening to do so for months or years - is not the behavior of a responsible president. #TrumpShutdown #EndTheShutdown - Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 10, 2019

Audierea fostului avocat al lui Trump va fi un spectacol mediatic cu importante consecinte politice

In alegerile din noiembrie 2018, democratii au castigat 40 de locuri in Camera Reprezentantilor, asigurandu-si o majoritate confortabila de 235 de voturi la 199. Un singur loc mai este in disputa, in North Carolina, unde procesul electoral a fost oprit din cauza acuzatiilor de frauda.In schimb, Partidul Republican si-a pastrat majoritatea in Senat, avand 53 de voturi la 47.Aceasta noua situatie ii creeaza probleme lui Donald Trump, un presedinte obisnuit sa controleze agenda politica americana si sa-si impuna vointa.Victoria democratilor a fost peste ceea ce au previzionat sondajele de opinie, iar controlul Camerei Reprezentantilor de catre acestia va pune o presiune mare pe ultimii doi ani din mandatul lui Donald Trump.In numai o saptamana de la deschiderea noii sesiuni parlamentare, exista deja o lupta politica pe tema zidului dintre SUA si Mexic pe care majoritatea democrata nu vrea sa-l finanteze si pe care Donald Trump pare decis sa-l construiasca.Blocarea executiei bugetare a fost metoda prin care presedintele SUA a dorit sa-i forteze pe democrati sa aprobe cheltuirea a 5 miliarde de dolari pentru ridicarea zidului.Ca o consecinta a blocajului, mii de bugetari au intrat in concedii fara plata, multe servicii publice fiind inchise sau functionarea lor se desfasoara la capacitate redusa.In ciuda campaniei furibunde pe care o face Donald Trump pentru a obtine cele 5 miliarde de dolari de la contribuabilii americani pentru a ridica un zid pe granita de sud, intre SUA si Mexic, majoritatea democrata refuza sa includa un astfel de cost in buget."Tocmai am plecat de la o intalnire cu Chuck (Schumer) si Nancy (Pelosi), o pierdere de vreme. Am intrebat ce se va intampla in 30 de zile daca voi debloca bugetul. Veti aproba legea securitatii frontierelor care include un zid de ciment sau otel? Nancy (Pelosi) a spus NU. Am spus ramas bun, nimic altceva nu va merge!", a scris Donald Trump pe Twitter, in data de 9 ianuarie.In aceasta perioada, sustinerea publica pentru presedinte, una care nu era stralucita nici pana acum, a inceput sa scada, acesta apropiindu-se de pragul de 40% , conform mai multor sondaje de opinie."Majoritatea publicului (51%) considera ca presedintele are cea mai mare parte din vina pentru oprirea partiala a serviciilor publice, potrivit unui sondaj realizat de Reuters-Ipsos. Dar unii senatori republicani sunt inca blocati in strategia lui Trump", a scris Perry Bacon jr., jurnalist pentru FiveThirtyEight.com.Donald Trump incearca sa faca din constructia zidului fundamentul politic al discursului sau anti-imigratie prin care vrea sa obtina un nou mandat de presedinte la alegerile din 2020, dar confruntarea cu democratii si presiunea pe care o simte in urma inchiderii institutiilor publice lasa urme.Mai mult, desi o parte dintre republicani il sustin, altii dau semne de nerabdare si doresc terminarea crizei declansate de constructia zidului, ceea ce a dus la dispute in interiorul partidului.Donald Trump a pariat pe o sustinere mai larga a demersului sau care, insa, nu s-a materializat. Urmatoarea miscare pe care o poate face e sa declare construirea zidului drept "urgenta nationala" si sa finanteze proiectul din banii pentru situatii de criza, cum ar fi cele provocate de cutremure, uragane, incendii de padure, de care Statele Unite nu sunt ocolite.Dar si aceasta strategie e periculoasa din punct de vedere politic, pentru ca faimosul zid poate ajunge in instanta, iar ridicarea lui ar urma sa fie blocata de judecatori din statele prin care trece, in urma plangerilor depuse de cetateni sau de organizatii ale acestora.In ce priveste comunicarea, Nancy Pelosi, liderul democratilor din Camera Reprezentantilor, ii aminteste de cate ori are ocazia, lui Donald Trump, ca in campanie a promis ca "Mexicul va plati pentru zid". Desi acesta a incercat sa se apere, sustinand ca, in urma renegocierii acordului comercial cu vecinul de la sud, indirect Mexicul va plati, presedintele SUA nu a fost convingator, iar acum se afla intr-o situatie complicata."A te mandri cu inchiderea guvernului - a te mandri cu amenintarea ca poti face acest lucru pentru luni sau chiar ani - nu este comportamentul unui presedinte responsabil", a scris Nancy Pelosi, liderul democratilor, pe Twitter.Pentru Trump, o cedare in fata democratilor ar reprezenta o catastrofa de imagine care ar putea sa-i compromita o noua candidatura. Declansarea situatiei de urgenta la granita ar reprezenta o fortare a mandatului de presedinte, conform mai multor experti juridici, cu consecinte legale greu de anticipat.O alta veste proasta pentru Donald Trump o reprezinta decizia fostului sau avocat personal de a depune marturie in fata Congresului la inceputul lunii februarie cu privire la activitatea sa pe langa presedintele SUA."In continuarea angajamentului meu de a coopera si de a oferi cetatenilor americani raspunsuri, am acceptat invitatia... sa apar in mod public pe data de 7 februarie. Astept cu nerabdare sa am privilegiul de a oferi o imagine completa si credibila asupra evenimentelor despre care s-a vorbit in public", a spus domnul Cohen intr-o declaratie citata de New York Times.Avocatul Michael Cohen este implicat in crearea unei scheme de plata a femeilor care faceau acuzatii ca au avut legaturi amoroase cu Donald Trump.Aceasta schema a blocat aducerea la cunostinta opiniei publice a mai multor marturii si declaratii facute de foste partenere ale lui Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dar si dupa ce acesta a ajuns presedinte.Michael Cohen colaboreaza si cu investigatorii coordonati de Robert Mueller, fostul sef FBI desemnat de Congres pentru a ancheta implicarea agentilor Rusiei in alegerile din SUA.Avocatul personal al lui Donald Trump a fost arestat in vara anului trecut. Acesta si-a recunoscut vinovatia in fata unui judecator federal pentru infractiuni de evaziune fiscala, declaratii bancare false si incalcarea regulilor de finantare a campaniei electorale.Michael Cohen a facut o intelegere cu procurorii pentru reducerea pedepsei in schimbul colaborarii depline, fiind condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare.Cohen a fost vreme de ani de zile cel mai apropiat colaborator al lui Donald Trump, ocupandu-se de toate problemele legale ale actualului presedinte.Era denumit aranjorul (engl. the fixer) si cunoaste multe dintre secretele lui Trump. Marturia sa in fata Congresului va reprezenta, in primul rand, un mare spectacol mediatic, iar in al doilea rand, o ocazie unica pentru public de a descoperi complicatul mecanism de tranzactii si intelegeri care l-au protejat de curiozitatea opiniei publice si l-au impins pe Donald Trump la Casa Alba.Anul a inceput rau pentru presedintele SUA. Zidul si fostul sau avocat ii pot compromite restul de mandat si o noua candidatura. Populismul lui Donald Trump incepe sa apuna.