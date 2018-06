Donald Trump rastoarna masa la intalnirea G7 din Canada. Cum reactioneaza Macron si ce pericole apar?

De ce Canda si Uniunea Europeana vor suporta mai usor maririle de taxe impuse de Trump?

Presedintele american se comporta ca o marioneta a Rusiei

Isi putea imagina cineva ca un lider de la Casa Alba va merge pe calea deteriorarii relatiilor cu Uniunea Europeana si Canada?SUA reprezenta garantia ca blocul statelor occidentale va reusi sa mentina echilibrul global , iar libertatea si prosperitatea vor fi garantate de cel mai puternic lider al lumii libere.Toate acestea s-au dus, iar astazi, Donald Trump se va furisa spre casa inainte de incheierea lucrarilor G7, grupul celor mai industralizate state din lume, pentru a nu lua parte la discutiile legate de protejarea mediului."Presedintele american poate sa nu se considere izolat, dar pe noi, ceilalti, nu ne deranjeaza sa semnam un acord intre sase state, daca este cazul. Pentru ca aceste sase tari reprezinta valori, ele reprezinta o piata economica care are consistenta istoriei pe care a parcurs-o si care a devenit acum o adevarata forta internationala", a scris Macron pe Twitter De asemenea, Justin Trudeau, premierul Canadei, a reactionat transant fata de decizia lui Donald Trump de a mari taxele de import la otel si aluminiu. "Noi ne vom apara industriile noastre si pe muncitorii nostri si ii vom arata presedintelui Trump ca aceste masuri arbitrare vor provoca suferinta si cetatenilor americani", a spus Trudeau. Si aici, domnul Trudeau s-ar putea sa aiba dreptate. O impunere a unor taxe mari in ce priveste importul de bunuri si servicii va afecta in primul rand SUA, economia cea mai mare si mai putin pe cea a Canadei si pe cele ale statelor europene care nu au bariere comerciale, state care au cetateni obisnuiti sa plateasca impozite mult mai mari ca in SUA si unde polarizarea sociala nu e atat de accentuata.Politica izolationista a lui Donald Trump are putine sanse sa aduca o mai mare prosperitate, impunerea de taxe comerciale inhiba investitiile."Multi americani - poate majoritatea americanilor - nu au experimentat pana acum consecintele materiale ale unei persoane nepregatite sa fie presedinte. Trump a mostenit o economie in crestere si a obtinut un boom pe termen scurt datorita reducerilor fiscale al caror cost final nu a fost resimtit inca. Majoritatea crizelor cu care s-a confruntat Donald Trump au fost provocate chiar de catre el insusi. Reputatia republicii americane s-a prabusit in strainatate, dar acest fapt nu-i afecteaza inca in mod direct pe americani. Abia acum tara incepe sa simta efectele erorilor comerciale ale lui Donald Trump", a scris Michelle Goldberg intr-un comentariu pentru New York Times.Noua alianta dintre Canada, Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Japonia are forta si influenta sa-l izoleze pe Donald Trump atata timp cat se afla la Casa Alba. Acesta, dupa modul de comportament si actiunile sale, confirma tot ce a fost scris in raportul agentiilor de informatii americane care vorbeau la sfarsitul anului 2016 despre actiunile si motivatiile Rusiei pentru a-l aduce pe Donald Trump la Casa Alba."Eforturile Rusiei de a influenta alegerile prezidentiale din 2016 ale SUA reprezinta cea mai recenta expresie a dorintei indelungate a Moscovei de a submina ordinea democratica liberala condusa de SUA, dar aceste activitati au demonstrat o crestere esentiala a incisivitatii, a nivelului de activitate si a efortului comparativ cu operatiunile anterioare", e scris in primul paragraf din raportul care a declansat investigatia agentului Robert Muller la cererea Congresului SUA.In aceste momente cand solidaritatea mondiala e pusa in pericol de actiunile presedintelui american e atat de important pentru ceilalti lideri sa aiba intelepciunea de a salva ce mai poate fi salvat."Domnul Trump este oaia neagra a acestei familii, e vorba de G7, fratele instrainat care a decis sa aleaga lupta cu rudele sale chiar inainte de a ajunge la cina. Disputa, recunoaste Larry Kudlow, consilierul economic al presedintelui american, este ca o cearta de familie, dar cu potentialul unor importante consecinte diplomatice si economice pentru intreaga lume", scrie New York Times. In scurt timp, oamenii vor sti daca Donald Trump a reusit sa izoleze SUA, motivand reducerea deficitului comercial, si daca restul lumii occidentale are solutii concrete de a supravietui cat timp America va fi absenta.